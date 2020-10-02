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Определились все участники группового этапа Лиги Европы. ЦСКА в 1-й корзине

02 октября 2020, 01:29

По завершении отборочного раунда Лиги Европы стали известны составы всех 4-х корзин для жеребьёвки группового этапа, которая состоится 2 октября в 14:00. Единственным представителем российского чемпионата на групповой стадии ЛЕ будет ЦСКА, попавший в 1-ю корзину.

Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).

Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), «АЗ Алкмар», «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Беэр-Шева (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), ЧФР (Румыния).

Корзина 4: «Заря» (Украина), «Лилль», «Ницца» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

Вчера состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ Армейская душа (раскрыть)
03 октября в 09:01
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    02 октября в 22:50, ред.
    А спартак в какую группу попал? Никак найти не могу. Где финалист ЛЧ? Опять в рифме?
    Bastardo
    Bastardo ответ makkie (раскрыть)
    02 октября в 16:35
    В ЧФРе Дан Петреску тренер, так что не сказал бы, что они такие уж слабые
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Beekeeper (раскрыть)
    02 октября в 14:44
    У Зенита победа в групе? Это с живой Борусией то и Лацио? Ну насмешил))
    тумба-юмба
    тумба-юмба
    02 октября в 14:30
    Как кони и бомжи смогли очутится в первых корзинах? Непонятно.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Шишанутый (раскрыть)
    02 октября в 14:05
    Если только краснодар, локо 4-е место и домой, зенит победа в группе выход в плей оф и вылет от следующего соперника, Красндор, 3-е место и участие в ЛЕ
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Bastardo (раскрыть)
    02 октября в 13:36
    Лудогорец любопытно, но Лестер круче. А Милан и Лилль самое то
    makkie
    makkie ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    02 октября в 11:51
    Думаю, ту ЛЕ они сливали, чтобы весной побороться за ЛЧ в чемпионате. И боролись, пока Локо их в личной встрече не обыграл.

    Всё же ЛЧ - это большие деньги, которые обычно идут на покрытие трансферных расходов.
    Иначе придётся продавать условного Влашича.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    02 октября в 11:23
    Какая разница в какой группе цска будет четвертый
    deniskaaa
    deniskaaa
    02 октября в 11:22
    ЦСКА, ПАОК, ЛАСК, ЦСКА София
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    02 октября в 11:05
    Даешь группу: ЦСКА, Карабах, Мольде, Омония)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ makkie (раскрыть)
    02 октября в 11:00
    Соглашусь...пускай лучше коням выпадет сильная группа, может булки не расслабятся как в том сезоне под влиянием венгро-болгарских грандов )))
    Hypnoz
    Hypnoz
    02 октября в 10:59
    Только не Лудогорец....
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Шишанутый (раскрыть)
    02 октября в 10:58
    Ахаха) ну да, разве что с ЛЧ подкрепление прибудет...
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    02 октября в 10:56
    Может из Лч кто небудь сможет пробится в Ле еще с третего места. Не все потерено для рос клубов в этой сезоне.
    Шишанутый
    Шишанутый
    02 октября в 10:54
    Цска - Црвена Звезда - Аек - Лиль давай такую групу! Пускай Карера порвет коней по старой памети и сербы тоже побьют их а французы на последок добьют.
    yasukuni
    yasukuni ответ LOpp (раскрыть)
    02 октября в 10:35
    И надрать задницу коням!!!
    LOpp
    LOpp
    02 октября в 10:34
    удачи Каррере и его АЕКу!
    makkie
    makkie
    02 октября в 10:24
    Даёшь сильную группу:

    цска
    Лестер
    Милан
    Лилль

    Хотя на 99% коняшкам выпадут соперники типа Рапида, Леха и ЧФР.
    Удачи в Лиге Европы, обязаны выходить из группы.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    02 октября в 10:24
    Жаль конечно что в Лиге Европы в этом сезоне будет всего один российский клуб...Динамо Москоу и Ростов знатную свинью подложили в копилку очков, ничего не скажешь..:(
    blitz
    blitz
    02 октября в 10:12
    Чем сильнее будут соперники тем лучше. Настрой будет соответствующий.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Добряк (раскрыть)
    02 октября в 10:10
    Спартак на первом месте РПЛ
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 октября в 10:08
    Удачи армейцам с группой, единственная наша команда, которую поддержу в еврокубках в этом году.
    viv
    viv
    02 октября в 10:01
    Без разницы кто попадется, с любым клубом надо будет играть только на победу.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ yasukuni (раскрыть)
    02 октября в 10:01
    Милан(( слабейшая сейчас команда
    oFANATo
    oFANATo
    02 октября в 09:58
    Ну что ждём Лудогорец в нашей группе
    Надо с ними поквитаться за прошлый сезон:))
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    02 октября в 09:41, ред.
    В этом году грозой коней станет какой-нибудь Маккаби Тель-Авив или Динамо Загреб )))
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    02 октября в 09:33
    ну в ЛЕ одна надега на коников удачи ,если картофельный не накосорезит должны
    проходить дальше
    Faustello
    Faustello
    02 октября в 09:19, ред.
    Это как Милан в 3-й корзине оказался???
    Коняхам жеребьевки особо опасаться не стоит, кто бы ни попался (за исключением Милана) у них хорошие шансы на выход в весну с первого места.
    Удачи вам!
    Lu4nik
    Lu4nik ответ cska59 (раскрыть)
    02 октября в 09:03
    Армейцы - удачи вам!!!!!
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