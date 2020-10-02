Определились все участники группового этапа Лиги Европы. ЦСКА в 1-й корзине

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02 октября 2020, 01:29

По завершении отборочного раунда Лиги Европы стали известны составы всех 4-х корзин для жеребьёвки группового этапа, которая состоится 2 октября в 14:00. Единственным представителем российского чемпионата на групповой стадии ЛЕ будет ЦСКА , попавший в 1-ю корзину.

Корзина 1: «Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).

Корзина 2: «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), ПАОК (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), « АЗ Алкмар», «Фейеноорд» (оба — Нидерланды), АЕК (Греция), «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Беэр-Шева (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), ЧФР (Румыния).

Корзина 4: «Заря» (Украина), «Лилль», «Ницца» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» Либерец (Чехия), «Антверпен» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

Вчера состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.