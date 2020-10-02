ЦСКА встретится с Адвокатом и сыграет в дерби для Влашича, Каррера против обидчиков «Спартака»

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вчера, 16:28

Экспресс-анализ только что сформированных групп Лиги Европы — на «Соккер.ру».

Группа A: «Рома», «Янг Бойз», ЧФР, ЦСКА (София)

В этой группе есть явный фаворит, и если «Рома» не заиграется в ротацию состава, то легко завоюет причитающееся ей первое место, а вот за вторую путевку в плей-офф развернется сражение между «Янг Бойз», ЧФР и болгарскими «армейцами». Фаворитами «на бумаге» выглядят швейцарцы, в то время как у ЦСКА меньше всего шансов на успех, ну, а наши симпатии будут на стороне клуба из Клужа, которым руководит наш добрый знакомый Дан Петреску, работавший в России с «Кубанью» и «Динамо».

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Рома». 2. «Янг Бойз», 3. ЧФР, 4. ЦСКА (София)

Группа B: «Арсенал», «Рапид» (Вена), «Мольде», «Дандолк»

С географической точки зрения очень удобная группа для «Арсенала», ведь в Норвегию и Австрию лететь не больше двух часов, а Ирландия и вовсе под боком. Клубы с британских островов почти наверняка расположатся на полюсах турнирной таблицы, а «Мольде» постарается навязать «Рапид» борьбу за вторую строчку.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Арсенал». 2. «Рапид» (Вена). 3. «Мольде». 4. «Дандолк»

Группа C: «Байер», «Славия», «Хапоэль» (Беэр-Шева), «Ницца»

В эту группу попали две команды из топ-чемпионатов, причем «Ницца» пришла из четвертой корзины. Кстати, французский клуб в конце 90-х играл против «Славии» в Кубке УЕФА и вылетел из-за правила гола на выезде (1:1 в гостях, 2:2 дома). Чешский клуб на этот раз не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив «Мидтьюлланду» в раунде плей-офф, хотя мы помним, как достойно «Славия» в прошлом розыгрыше смотрелась в группе с «Барселоной», «Интером» и дортмундской «Боруссией».

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Байер». 2. «Ницца». 3. «Славия». 4. «Хапоэль»

Группа D: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»

Португальцы понесли потери в квалификации: «Спортинг» и «Риу Аве» прекратили свой путь в еврокубках досрочно, нам с точки зрения борьбы за шестую строчку в таблице коэффициентов было бы выгодно и «Бенфику» утопить безжалостно, но в этой группе «орлы» вряд ли упустят свое. На второе место так и хочется поставить «Рейнджерс». Шотландцы выбили в раунде плей-офф «Галатасарай», а еще к команде Стивена Джеррарда может присоединиться Далер Кузяев.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Бенфика». 2. «Рейнджерс». 3. «Стандард». 4. «Лех»

Группа E: ПСВ , ПАОК , «Гранада», «Омония»

А в этом квартете наверняка будет серьезная борьба за путевки в 1/16 финала между ПСВ , ПАОКом и «Гранадой». Испанский клуб, занявший седьмое место в прошлом розыгрыше Ла Лиги, проводит дебютный сезон в еврокубках, а ПСВ и ПАОК могут вспомнить свои встречи на стыке веков в Кубке УЕФА : два сезона подряд сталкивались в 1/16 финала турнира-предшественника Лиги Европы, в обоих случаях по сумме двух матчей побеждали голландцы.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Гранада». 2. ПСВ . 3. ПАОК . 4. «Омония»

Группа F: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ , «Риека»

«Наполи» против «Реал Сосьедада» — мощная афиша для Лиги Европы. Такой матч мог бы состояться и в Лиге чемпионов, где видели и басков, и неаполитанцев. А ведь в нынешнем сезоне из этой группы реальные шансы показать себя в ЛЧ были только у «Алкмара», но голландцы проиграли в квалификации киевскому «Динамо». Сомневаюсь, что АЗ способен навязать итальянцам и испанцам борьбу за выход из группы. «Наполи» и «Сосьедад» должны легко выходить в плей-офф и разыгрывать лидерство в очных встречах.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Наполи». 2. «Реал Сосьедад». 3. АЗ . 4. «Риека»

Группа G: «Брага», «Лестер», АЕК , «Заря»

Группа, которой особое внимание уделят болельщики московского «Спартака», ведь греческий АЕК возглавляет их кумир Массимо Каррера. Греческий клуб сенсационно прошел «Вольфсбург» в раунде плей-офф, а теперь постарается выйти из группы, где сыграет против «Лестера» и «Браги», которая в прошлом году не пустила «Спартак» в основную сетку Лиги Европы. Выбив «Брагу», Каррера мог бы не только отомстить за «красно-белых», но и помочь всему российскому футболу в борьбе с Португалией за коэффициенты. Включайте магию, мистер Карррера!

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Лестер». 2. АЕК . 3. «Брага». 4. «Заря»

Группа H: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль»

«Милан», который буквально на пузе вполз в основную сетку Лиги Европы, раньше имел дело с каждым из выпавших соперников, причем в Лиге чемпионов. Сейчас о самом престижном турнире Старого Света «россонери» могут только мечтать, да и к матчам Лиги Европы им предстоит подойти со всей серьезностью, чтобы не сесть в лужу. Пожалуй, это одна из интереснейших групп всего розыгрыша, а фаворитами, что парадоксально, являются команды из третьей и четвертой корзин.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Лилль». 2. «Милан». 3. «Селтик». 4. «Спарта»

Группа I: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» (Тель-Авив), «Сивасспор»

Если Массимо Каррере и его АЕКу предстоит ожесточенная борьба за место под солнцем, то другой бывший тренер «Спартака» и главный специалист по победам в Лиге Европы должен запросто выигрывать свой квартет. В успехе Унаи Эмери и «Вильярреала» нет никаких сомнений, а вот кто здесь будет вторым — вопрос вопросов.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Вильярреал». 2. «Маккаби». 3. «Сивасспор». 4. «Карабах»

Группа J: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК , «Антверпен»

«Тоттенхэм» в квалификации уже играл против болгарского клуба и с трудом сломил сопротивление «Локомотиви» из Пловдива, теперь «шпорам» будет противостоять «Лудогорец», которому не впервые играть против англичан. «Орлы» пару раз за последние годы заходили в Лигу чемпионов, где играли против «Арсенала», ПСЖ , «Реала» и «Ливерпуля». ЛАСК тоже хорош: в прошлом розыгрыше Лиги Европы добрался до 1/8 финала, где проиграл МЮ , а путь в нынешней групповой этап проложил гостевой победой над лиссабонским «Спортингом» со счетом 4:1. «Антверпен» дебютировал на групповой стадии Лиги Европы, бельгийский клуб больше 20 лет не появлялся на большой еврокубковой сцене.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Тоттенхэм». 2. ЛАСК . 3. «Лудогорец». 4. «Антверпен»

Группа K: ЦСКА (Москва), «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд», «Вольфсберг»

«Армейцам» досталась, возможно, не самая представительная по именам, но достаточно сложная группа. Загребское «Динамо» — главная кузница талантов на Балканах и сильнейший клуб региона, который не раз выступал в Лиге чемпионов. Матч против «Динамо» будет особенно принципиальным для Николы Влашича, который является выходцем из «Хайдука», где пропитался духом соперничества с «синими».

Помним и о том, что «Фейеноордом» руководит Дик Адвокат — тренер, добившийся больших успехов в России с «Зенитом» и даже возглавлявший нашу сборную, где доверял место в воротах Малафееву, а не Акинфееву. Для Игоря сыграть в обоих матчах против голландцев на ноль — дело чести. Не стоит недооценивать и австрийцев, тем более их футбол сейчас на подъеме, а второй год подряд играет на групповой стадии Лиги Европы. Ровная группа, именно в таких квартетах у клубов РПЛ часто возникают проблемы, но будем верить в ЦСКА .

Прогноз «Соккер.ру»: 1. ЦСКА . 2. «Фейеноорд». 3. «Динамо». 4. «Вольфсберг»

Группа L: «Гент», «Црвена Звезда», «Хоффенхайм», «Слован»

Многие хотели получить «Гент» из первой корзины, но мало кто рад встрече с «Хоффенхаймом» из третьего лукошка. Зато у «звездашей» из Белграда рабочие шансы на выход в плей-офф, с «Гентом» и «Слованом» можно и нужно бороться.

Прогноз «Соккер.ру»: 1. «Хоффенхайм». 2. «Црвена Звезда». 3. «Гент». 4. «Слован»