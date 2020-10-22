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Вейналдум: «Фабиньо отлично играет на позиции центрального защитника»

сегодня, 14:31

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум похвалил своего товарища по команде Фабиньо, который сыграл в мерсисайдском дерби на позиции центрального защитника вместо травмированного Вирджила ван Дейка.

Фабиньо отлично играет на позиции центрального защитника. Я думаю, что в играх, когда он выступал на этой позиции, мы не проигрывали.

То, как он играет, похоже на то, что он выступал на этой позиции всю свою жизнь. Здорово, что есть игрок, который может быть таким разноплановым. Он хорошо справляется со своей работой, а это очень здорово для всей команды.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:32
что есть то есть
beefs
beefs
сегодня в 14:32
вот вам и замена...
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