Вейналдум: «Фабиньо отлично играет на позиции центрального защитника»

Полузащитник «Ливерпуля» похвалил своего товарища по команде Фабиньо, который сыграл в мерсисайдском дерби на позиции центрального защитника вместо травмированного Вирджила ван Дейка.

Фабиньо отлично играет на позиции центрального защитника. Я думаю, что в играх, когда он выступал на этой позиции, мы не проигрывали.

То, как он играет, похоже на то, что он выступал на этой позиции всю свою жизнь. Здорово, что есть игрок, который может быть таким разноплановым. Он хорошо справляется со своей работой, а это очень здорово для всей команды.