Агент — о трансферах «Спартака»: «То, что хотел Тедеско, клуб выполнил»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.

То, что хотел тренер Тедеско, клуб выполнил. Нужные футболисты оказались в клубе. Игроков на другие позиции главный тренер не просил, насколько я знаю. Значит, его все устраивает. Клуб сработал так, как хотел тренер. Теперь дело за ним.