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Агент — о трансферах «Спартака»: «То, что хотел Тедеско, клуб выполнил»

сегодня, 14:14

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис оценил работу «Спартака» на трансферном рынке.

То, что хотел тренер Тедеско, клуб выполнил. Нужные футболисты оказались в клубе. Игроков на другие позиции главный тренер не просил, насколько я знаю. Значит, его все устраивает. Клуб сработал так, как хотел тренер. Теперь дело за ним.

Ранее футбольный агент Олег Еремин поделился мнением о работе Шамиля Газизова на посту генерального директора «Спартака».

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Danrog
Danrog
сегодня в 14:18, ред.
Свиньям кого ни дай, всяк опозорятся.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:17
Теперь всё зависит от тренера
Великолепный
Великолепный
сегодня в 14:17
. Игроков на другие позиции главный тренер не просил,
Так с Енисеем играть других и не надо, еврокубков то нет.
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