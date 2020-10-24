Министр спорта РФ: «Я не эксперт в области футбола»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на игру сборной России в недавних матчах Лиги Наций.

Заставляет задуматься о том потенциале, который у сборной есть. Наверное, есть объективные причины такой игры. Я не буду давать оценки, я не эксперт в области футбола. Видно, что пандемия и отсутствие соревновательного опыта сказались на подготовке спортсменов.

С моей точки зрения, требуется больше внимания уделять сыгранности, командной игре, психологии футболистов. Как и всегда, мы верим в нашу команду. Надеемся, в оставшихся матчах она даст нам повод для гордости и радости за российский футбол.