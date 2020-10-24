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Министр спорта РФ: «Я не эксперт в области футбола»

сегодня, 13:40

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на игру сборной России в недавних матчах Лиги Наций.

Заставляет задуматься о том потенциале, который у сборной есть. Наверное, есть объективные причины такой игры. Я не буду давать оценки, я не эксперт в области футбола. Видно, что пандемия и отсутствие соревновательного опыта сказались на подготовке спортсменов.

С моей точки зрения, требуется больше внимания уделять сыгранности, командной игре, психологии футболистов. Как и всегда, мы верим в нашу команду. Надеемся, в оставшихся матчах она даст нам повод для гордости и радости за российский футбол.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:09
Вот и сборная играет в футбол, как в настольный теннис...мячик налево...мячик направо...
Faustello
Faustello
сегодня в 13:54
Надо чабану зарплату поднять! Тогда дела пойдут лучше, по крайней мере у него, хотя у него и так сейчас по-моему в рейтинге мировом по оплате место в 5-ке!
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 13:51
Ничего страшного, в нашей стране даже футболисты не эксперты в области футбола.
beefs
beefs
сегодня в 13:49
бла-бла-бла, чего вылез на сцену...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:46
Везде такие профаны...
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