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Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет в Москве со зрителями

сегодня, 12:17
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов31.10.2020 в 16:30 Не начался

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что московский клуб проведет матч 13-го тура РПЛ, запланированный на 31 октября, на домашнем стадионе «Открытие-Арена» в Москве при небольшом количестве зрителей.

«Играем дома», - сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей.

После матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» Роспотребнадзор запретил «Спартаку» до особого распоряжения проводить домашние матчи со зрителями из-за нарушений санитарного регламента.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:25
и это радует
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:55
Роспотребнадзор разрешил присутствовать на матче 10% болельщиков. Всё-равно лучше чем при пустых трибунах
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:37
У них семь пятниц на неделе.
Недавно про обмен кругами писАли...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:37
Это хорошая новость.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:21
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:18
    Наконец то решили вопрос...а то уж много всяких мыслей в голову зелезло
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:17
    это только радует!
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