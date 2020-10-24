Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет в Москве со зрителями

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что московский клуб проведет матч 13-го тура РПЛ, запланированный на 31 октября, на домашнем стадионе «Открытие-Арена» в Москве при небольшом количестве зрителей.
«Играем дома», - сказал Газизов, отметив, что на игру будет допущено небольшое количество зрителей.
После матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» Роспотребнадзор запретил «Спартаку» до особого распоряжения проводить домашние матчи со зрителями из-за нарушений санитарного регламента.
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