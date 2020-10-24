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Геркус: «Увольнение Цорна нерационально»

сегодня, 13:35

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с руководящего поста в «Спартаке».

Про «Спартак» и их ситуацию внутреннюю постепенно становится многим понятно. Томас (Цорн) делал хорошую работу, его увольнение нерационально. Шамиль Газизов, с другой стороны, в «Уфе» показал себя отличным менеджером.

Поменяли одного хорошего менеджера на другого. Без объяснения причин. «Спартак» лидирует, у него в моменте все хорошо. Искать в этом лидерстве и промежуточном благополучии больший или меньший процент заслуг одного из коллег — занятие пустое.

Но это же «Спартак». Всегда найдутся любители делить невыигранные пока медали. Ничего нового.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:37
Конечно((Цорн ещё не всё продал))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
О как Локо рассуждает о Спартаке....красавцы...
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