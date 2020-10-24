Геркус: «Увольнение Цорна нерационально»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об увольнении Томаса Цорна с руководящего поста в «Спартаке».

Про «Спартак» и их ситуацию внутреннюю постепенно становится многим понятно. Томас (Цорн) делал хорошую работу, его увольнение нерационально. Шамиль Газизов, с другой стороны, в «Уфе» показал себя отличным менеджером.

Поменяли одного хорошего менеджера на другого. Без объяснения причин. «Спартак» лидирует, у него в моменте все хорошо. Искать в этом лидерстве и промежуточном благополучии больший или меньший процент заслуг одного из коллег — занятие пустое.

Но это же «Спартак». Всегда найдутся любители делить невыигранные пока медали. Ничего нового.