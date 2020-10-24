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Мевля — о матче с «Динамо»: «Мы все настраиваемся только на победу»

сегодня, 12:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14:00 Не начался

Защитник «Сочи» Миха Мевля прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ с московским «Динамо».

В прошлом году я дебютировал за «Сочи» как раз в матче с «Динамо», тогда удалось отличиться. Да, у нас на неделе была встреча в рамках Кубка России, но все ребята будут готовы к встрече с бело-голубыми. Нас ждет тяжелое противостояние, понятно, что пока рано смотреть на турнирную таблицу, прошла только треть сезона. Мы все настраиваемся только на победу. Отсутствие Нобоа? Крис очень важен для нашей команды, очень жаль, что он нам не поможет, но у нас есть другие футболисты, которые хотят выйти на поле и проявить себя.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 12:53
Динамо ,только Победа.
David Young
David Young
сегодня в 12:47
Такой настрой - это хорошо, но на нём одном не уедешь далеко.
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