Мевля — о матче с «Динамо»: «Мы все настраиваемся только на победу»

Защитник «Сочи» прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ с московским «Динамо».

В прошлом году я дебютировал за «Сочи» как раз в матче с «Динамо», тогда удалось отличиться. Да, у нас на неделе была встреча в рамках Кубка России, но все ребята будут готовы к встрече с бело-голубыми. Нас ждет тяжелое противостояние, понятно, что пока рано смотреть на турнирную таблицу, прошла только треть сезона. Мы все настраиваемся только на победу. Отсутствие Нобоа? Крис очень важен для нашей команды, очень жаль, что он нам не поможет, но у нас есть другие футболисты, которые хотят выйти на поле и проявить себя.