Клопп: «Было сложно дать своё согласие на продажу Брюстера»

Наставник «Ливерпуля» похвалил форварда , который недавно покинул «красных», перейдя в «Шеффилд Юнайтед». Сегодня клубы встретятся между собой в рамках очередного тура АПЛ .

Риан всегда будет в наших сердцах. Но теперь он играет за «Шеффилд Юнайтед». Я не собираюсь лгать, ведь было сложно согласиться на его продажу. Брюстер — прирожденный бомбардир. Это в его ДНК. Мы скучаем по нему, но рады, что он нашел для себя новый клуб. Желаю ему удачи во всех матчах этого сезона, кроме встреч с нами.