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Клопп: «Было сложно дать своё согласие на продажу Брюстера»

сегодня, 16:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд Юнайтед22:00 Не начался

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил форварда Риана Брюстера, который недавно покинул «красных», перейдя в «Шеффилд Юнайтед». Сегодня клубы встретятся между собой в рамках очередного тура АПЛ.

Риан всегда будет в наших сердцах. Но теперь он играет за «Шеффилд Юнайтед». Я не собираюсь лгать, ведь было сложно согласиться на его продажу. Брюстер — прирожденный бомбардир. Это в его ДНК. Мы скучаем по нему, но рады, что он нашел для себя новый клуб. Желаю ему удачи во всех матчах этого сезона, кроме встреч с нами.

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fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:39
Брюстера продали и это хорошо пусть покажет себя в Шеффилде а там видно будет стоит его выкупить обратно или нет.удачи ему.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:36
Кто такой Брюстер?
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