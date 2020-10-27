Брайда: «В „Барсе“ мне сказали, что Холанд не соответствует профилю клуба»

Бывший консультант «Барселоны» по международным вопросам Аридо Брайда рассказал о том, как руководство каталонского клуба отклонило вариант с приобретением нападающего Эрлинга Холанда, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».
Почему я не привёл в «Барселону» таких же звёзд, что приводил в «Милан»? Руководство не возлагало на меня ответственность и поручало решать другим.
Я изучал игроков и записывал некоторые имена. Одним из них был Холанд из «Боруссии» Дортмунд, который тогда ещё играл в Норвегии. Но в клубе мне ответили отказом, подчеркнув, что он не соответствует профилю «Барселоны».
Я также предлагал игроков из Италии, таких как Барелла, который сейчас в «Интере», или Дзаньоло, выступающий за «Рому». Но я ничего не мог сделать, так как за это отвечали другие люди. Мои руки были связаны.
Недавно появилась информация о том, что Холанд из норвежского «Мольде» мог перебраться в «Ювентус», но в последний момент отказал туринскому клубу.