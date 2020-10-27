Нигматуллин о «Локо»: «„Бавария“ приучила к издевательству над соперниками»

Бывший голкипер «Локомотива» порассуждал о шансах «железнодорожников» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Откровенно говоря, будет непросто. «Бавария» в последнее время просто приучила к издевательству над своими соперниками. Но это Лига чемпионов, так что надеюсь на сопредельную готовность «Локомотива». Безусловно, родное поле и свои болельщики помогут команде, хоть и в прошлом матче это не содействовало успеху. Однако на такую команду настрой должен быть максимально повышенным.

Помешает ли поражение последней команде РПЛ настрою «Локомотива»? Если бы они обыграли их 5:0, это помешало бы больше, я думаю.

По поводу прогноза на счет я лучше воздержусь, потому что не хочу говорить отрицательный результат. Лучше просто поверю в то, что «Локомотив» сможет взять очки в этом матче.