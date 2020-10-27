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Нигматуллин о «Локо»: «„Бавария“ приучила к издевательству над соперниками»

сегодня, 13:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин порассуждал о шансах «железнодорожников» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Откровенно говоря, будет непросто. «Бавария» в последнее время просто приучила к издевательству над своими соперниками. Но это Лига чемпионов, так что надеюсь на сопредельную готовность «Локомотива». Безусловно, родное поле и свои болельщики помогут команде, хоть и в прошлом матче это не содействовало успеху. Однако на такую команду настрой должен быть максимально повышенным.

Помешает ли поражение последней команде РПЛ настрою «Локомотива»? Если бы они обыграли их 5:0, это помешало бы больше, я думаю.

По поводу прогноза на счет я лучше воздержусь, потому что не хочу говорить отрицательный результат. Лучше просто поверю в то, что «Локомотив» сможет взять очки в этом матче.

Ранее ожиданиями от матча с «Баварией» поделился главный тренер «Локо» Марко Николич.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 14:27
Мы вам забьём сколько хотим, а вы нам не забьёте...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:47
Что то сегодня много "шутников" по поводу прогнозов на этот матч развелось...курят что то или совсем....какие очки в этом матче?....тут главное сыграть так, что бы позора было не много....
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:42
Девиз Баварии: - Мы вам забьём сколько хотим, вы нам забьёте сколько сможете.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:40
фантазер однако
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