«Реал» контактировал с Почеттино

1603620508

сегодня, 13:08

«Реал» может расстаться с главным тренером .

Как сообщается, мадридский клуб всерьез рассматривает вариант с увольнением французского специалиста, если «сливочные» будут показывать неудовлетворительные результаты по ходу сезона.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Зидану является экс-наставник «Тоттенхэма» . «Реал» уже провёл с аргентинцем предварительные переговоры о его возможном приходе в мадридскую команду.