«Реал» контактировал с Почеттино

«Реал» может расстаться с главным тренером Зинедином Зиданом.
Как сообщается, мадридский клуб всерьез рассматривает вариант с увольнением французского специалиста, если «сливочные» будут показывать неудовлетворительные результаты по ходу сезона.
Отмечается, что главным кандидатом на замену Зидану является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Реал» уже провёл с аргентинцем предварительные переговоры о его возможном приходе в мадридскую команду.
Команда с капитаном-симулянтом)
Я думаю если бы для назначения пенальти Рамосу предложили дать в ...чко судье. Рамос бы согласился.
Команда с капитаном-симулянтом)
Я думаю если бы для назначения пенальти Рамосу предложили дать в ...чко судье. Рамос бы согласился.