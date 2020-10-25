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«Реал» контактировал с Почеттино

сегодня, 13:08

«Реал» может расстаться с главным тренером Зинедином Зиданом.

Как сообщается, мадридский клуб всерьез рассматривает вариант с увольнением французского специалиста, если «сливочные» будут показывать неудовлетворительные результаты по ходу сезона.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Зидану является экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. «Реал» уже провёл с аргентинцем предварительные переговоры о его возможном приходе в мадридскую команду.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 13:59
Теперь Почет законтаченный.
abramjan
abramjan
сегодня в 13:52
Зачем барсоглорки по себе судят?)
Legend 6
Legend 6 ответ BOSSHUGOBOSS (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:25
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 13:20
    С Почеттино только контактируют, но никто не приглашает)
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 13:19
    Пересу не надоело платить и судьям и тренеру? Зачем вообще тренер Реалу?
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    сегодня в 13:18
    и не раз уже связывались!вопрос в другом,даст ли перес работать почеттино?
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:15
    Посмотрим....пока выиграна Эль-классика...посмотрим на следующий матч сливочных
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 13:09, ред.
    Тучи сгустились над Зиданом
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