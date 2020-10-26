Нагельсманн может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

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сегодня, 08:57

может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити».

Как сообщается, испанский специалист раздумывает об уходе из манчестерского клуба. Контракт Гвардиолы истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров.

Отмечается, если Хосеп не продлит своё соглашение с «горожанами», то главным кандидатом на его замену будет наставник «Лейпцига» . Вторым кандидатом является бывший главный тренер «Тоттенхэма» , которого активно сватают в мадридский «Реал». Однако приоритетным вариантом для «Манчестер Сити» является именно продление контракта с Гвардиолой.