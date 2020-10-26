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Нагельсманн может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

сегодня, 08:57

Хосеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити».

Как сообщается, испанский специалист раздумывает об уходе из манчестерского клуба. Контракт Гвардиолы истекает следующим летом, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров.

Отмечается, если Хосеп не продлит своё соглашение с «горожанами», то главным кандидатом на его замену будет наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн. Вторым кандидатом является бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, которого активно сватают в мадридский «Реал». Однако приоритетным вариантом для «Манчестер Сити» является именно продление контракта с Гвардиолой.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:36
Помне так надо было давно раставаться!
allemz
allemz
сегодня в 09:33
Я хз, когда руководство одуплится, еще в конце прошлого сезона его гнать надо было
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:06
Это было бы интересно)
beefs
beefs
сегодня в 09:01
это нормальный рабочий процесс...
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