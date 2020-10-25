Индзаги — после поражения от «Наполи»: «Гаттузо способен выиграть Скудетто»

Главный тренер «Беневенто» прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Наполи» (1:2).

Я горжусь своими ребятами, они сделали что-то экстраординарное. Это правильный менталитет, мы не сдавались. Приложили много усилий, и я старался помочь команде во втором тайме. Может быть, мы заслужили ничью.

Только чудо может спасти вас, когда вы играете против таких команд, и мы были близки к тому, чтобы сделать это. В прошлом сезоне они обыграли «Ювентус», и я счастлив, потому что вижу команду, которая борется с большими соперниками. Это произошло против «Ромы» и сегодня.

Эти игры должны помочь нам расти, но мы всегда надеемся, что сможем принести очки домой, у нас были свои шансы, и мы заставили «Наполи» праздновать победу, так как они обыграли топ-клуб.

Мы пропустили гол, когда нас было меньше десяти человек, так как Гаэтано вышел с травмой. Мои игроки заслуживают похвалы наших болельщиков, это должно повысить нашу уверенность в себе.

Тренер всегда должен совершенствоваться и никогда не прекращать учиться. Гаттузо и я тренируем две разные команды. Я могу сказать, что они способны выиграть титул Серии А. Когда вы подписываете такого игрока, как Виктор Осимхен, это означает, что вы большой клуб. Я желаю Рино всего наилучшего.

Я думаю, что все боятся «Беневенто», и это важно для нас.