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Индзаги — после поражения от «Наполи»: «Гаттузо способен выиграть Скудетто»

сегодня, 20:26
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче Серии А против «Наполи» (1:2).

Я горжусь своими ребятами, они сделали что-то экстраординарное. Это правильный менталитет, мы не сдавались. Приложили много усилий, и я старался помочь команде во втором тайме. Может быть, мы заслужили ничью.

Только чудо может спасти вас, когда вы играете против таких команд, и мы были близки к тому, чтобы сделать это. В прошлом сезоне они обыграли «Ювентус», и я счастлив, потому что вижу команду, которая борется с большими соперниками. Это произошло против «Ромы» и сегодня.

Эти игры должны помочь нам расти, но мы всегда надеемся, что сможем принести очки домой, у нас были свои шансы, и мы заставили «Наполи» праздновать победу, так как они обыграли топ-клуб.

Мы пропустили гол, когда нас было меньше десяти человек, так как Гаэтано вышел с травмой. Мои игроки заслуживают похвалы наших болельщиков, это должно повысить нашу уверенность в себе.

Тренер всегда должен совершенствоваться и никогда не прекращать учиться. Гаттузо и я тренируем две разные команды. Я могу сказать, что они способны выиграть титул Серии А. Когда вы подписываете такого игрока, как Виктор Осимхен, это означает, что вы большой клуб. Я желаю Рино всего наилучшего.

Я думаю, что все боятся «Беневенто», и это важно для нас.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:38
Что ещё мог сказать тренер проигравшей команды в своё оправдание)
David Young
David Young
сегодня в 21:37
Беневенто - классный, играющий в интересный футбол клуб. Конечно, не из грандов Италии, но с зубами, с характером. Думаю, что ведьмы не вылетят из Серии А по итогам этого сезона, но и выше 11 места не окажутся.

То, что Милан стал и становится сильнее - это благо для всего итальянского футбола, независимо от того, что думают ненавистник и недоброжелатели Милана. Клуб может и, уверен, поможет Италии набрать много евро очков в этом сезоне, и я почти уверен, войдёт в четвёрку по итогам сезона, как минимум. Очень приятно видеть Милан сильным, и интересным.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 21:24
Гатуззо физрук
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:16
Рано говорить про скудетто!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:13
Сам то может готовиться к серии В
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:12
Дженнаро по натуре победитель и проигрывать не любит и не умеет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:12
Тренер всегда настроен на положительный результат.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 21:12
ну конечно же -если это говоришь ты ......такой супер эксперт , то так и есть...однозначно так и есть
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:32
Гаттузо не тренер...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:29
Посмотрим, посмотрим на это...и что получится..
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