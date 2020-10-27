Николич: «Попробуем показать свои лучшие качества»

Наставник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии».

У меня были и раньше хорошие команды в соперниках, но «Бавария» — лучшая команда в мире, они обладатели кубка Лиги чемпионов. Можно посмотреть на их игру — забивают много голов, играют с хорошим ритмом, опасные в контратаках, при стандарте и на флангах. Мы попробуем показать свои лучшие качества. Мы готовились, будет интересно посмотреть, как русская команда будет биться с лучшей командой мира.