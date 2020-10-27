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Николич: «Попробуем показать свои лучшие качества»

сегодня, 20:57
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился 1-й тайм

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассуждает о предстоящем матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии».

У меня были и раньше хорошие команды в соперниках, но «Бавария» — лучшая команда в мире, они обладатели кубка Лиги чемпионов. Можно посмотреть на их игру — забивают много голов, играют с хорошим ритмом, опасные в контратаках, при стандарте и на флангах. Мы попробуем показать свои лучшие качества. Мы готовились, будет интересно посмотреть, как русская команда будет биться с лучшей командой мира.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:20
Не надо боятся рекорда не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:19
Они с Химками не могут справится,а тут Бавария!
drug01
drug01
сегодня в 21:08
Для этого Сёмин нужен!!!!!
Big krendel
Big krendel
сегодня в 21:02
Не тот клуб попался, где можно себя показать
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