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«Барселона» подтвердила отставку Бартомеу

сегодня, 23:16

Пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Хосепа Бартомеу с поста президента клуба.

Ранее ходили слухи, что также будет распущен весь Совет директоров каталонского клуба. Бартомеу руководил «блаугранас» с января 2014 года.

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Все комментарии
Государю бан по барабану
Государю бан по барабану
сегодня в 23:43
Вот теперь начнётся веселуха)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:43
2-8,спасибо
Государю бан по барабану
Государю бан по барабану ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 23:42
Не торопитесь с выводами)
arsena1
arsena1
сегодня в 23:34
Похоже еще один хоббит донес свое кольцо до Роковой горы
Legend 6
Legend 6 ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 23:34
Скорее не клуб, а только футбольную команду)
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 23:33
лучший трансфер последних 3 лет!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ vastudio (раскрыть)
сегодня в 23:33
Рашен федерейшн,донт спик май харт,но криминалити!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 23:31
Наконец-то. За 6 лет своего правления развалил лучший клуб мира.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:30
Меська подсидел!
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 23:29
Что бы понять, насколько эта новость из разряда неимоверная, нужно понимать сколько уже времени болелы Барсы блюют на него, достаточно лишь зайти на оф. страницу Барсы в инсте, где больше всего подписоты и вы увидите под каждым постом первые топ комменты "Бартомеу аут", дошло до того, что их просто закрыли, но и это не помогло.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 23:25
Бартомеу: «Ни разу не думал об отставке. Мы строим отличный проект»
Ахахахах наконец то дали пинок под зад этому очкастому ***.
112910415
112910415
сегодня в 23:25
а ведь был полон планов и энергии )
и даже не думал про отставку
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 23:24
"Перевёрнута" не самая лучшая страница в истории Барселоны...
Шатаут
Шатаут
сегодня в 23:21
Месси теперь Врио...
vastudio
vastudio
сегодня в 23:20
Новым Президентом будет Мутко)))
матос
матос
сегодня в 23:20
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 23:20
    Молодцы, освободили место для клоуна повеселее :)
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 23:19
    Давно пора было.
    дурман
    дурман
    сегодня в 23:18
    Уфффф 27.10. 20 наконец то
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 23:17
    Завтра на радостях ювентусу накидают мячей 8)))
    drug01
    drug01
    сегодня в 23:17
    Все будет хорошо
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 23:17
    это только рааадует!!!!
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