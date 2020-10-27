«Барселона» подтвердила отставку Бартомеу

Пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Хосепа Бартомеу с поста президента клуба.
Ранее ходили слухи, что также будет распущен весь Совет директоров каталонского клуба. Бартомеу руководил «блаугранас» с января 2014 года.
Пресс-служба «Барселоны» объявила об отставке Хосепа Бартомеу с поста президента клуба.
Ранее ходили слухи, что также будет распущен весь Совет директоров каталонского клуба. Бартомеу руководил «блаугранас» с января 2014 года.
Ахахахах наконец то дали пинок под зад этому очкастому ***.
Ахахахах наконец то дали пинок под зад этому очкастому ***.
и даже не думал про отставку
и даже не думал про отставку