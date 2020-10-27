Бартомеу: «Ни разу не думал об отставке. Мы строим отличный проект»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу после заседания Совета директоров прокомментировал информацию о возможной отставке. Ранее сообщалось о том, что функционер объявит об уходе после того, как власти откажутся переносить голосование по вотуму недоверия руководству клуба.

О заседании Совета директоров

Все решения, что были приняты сегодня, были единогласными. Интересы «Барселоны» стоят на первом месте. Есть полное единодушие. Теперь мы ждём ответа от Женералитета (Прим. — парламент и правительство Каталонии) о том, созданы ли все необходимые санитарные условия для проведения голосования.

О возможной отставке

Сколько раз я думал об отставке? Мысль об отставке никогда не приходила мне в голову. С этой командой, с этим тренером у нас строится отличный проект. Впереди важный матч в Лиге чемпионов. Есть желание и энтузиазм. Думаю, что мы завоюем не один трофей.

О том, не боится ли он стать первым в истории клуба президентом, отправленным в отставку

Мы не работаем в страхе. Мы хотим, чтобы с каждым днём всё только налаживалось. Никакого страха. Прежде чем выносить вотум недоверия, необходимо выслушать руководство клуба.

Мы выиграли 22 трофея в этом десятилетии. Серьёзное число для тех, кто мог бы бояться. Есть много вещей, которые надо разъяснить.