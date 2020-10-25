Главный тренер «Шинника» Побегалов объявил, что подаст в отставку

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что подаст в отставку после разгромного поражения в матче 17-го тура ФНЛ против «Текстильщика» (0:3).
Давайте сейчас не об итогах. Главное в матче — я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде и руководству о своей отставке.
Что получилось и не получилось? А есть смысл это сейчас обсуждать? Ничего не получилось. Не было команды, которая с горящими глазами хотела что-то сделать. Понятно, что отдали много сил на кубковую игру, было плохое движение, но всё равно… То, что я увидел на поле не поддаётся объяснению, а за это отвечает тренер. Ни мысли, ни разума, ни единоборств, сплошные попытки это делать.
Напомним, что Побегалов возглавляет «Шинник» с 2013 года.
Всегда говорил, что за результат отвечает тренер, ни Месси, ни Роналду... а тренер отвечает за результат. Нет результата, уйди в отставку. Но такое бывает редко, обычно не уходят, а объясняют, обещают, убеждают..., Тренер, который не даёт результат, должен уйти в отставку, как А.Побегалов, но это исключительный случай, да ещё и неизвестно уйдёт он или нет, может это всего - навсего, "тонкий ход" от тренера, и не более того...
Всегда говорил, что за результат отвечает тренер, ни Месси, ни Роналду... а тренер отвечает за результат. Нет результата, уйди в отставку. Но такое бывает редко, обычно не уходят, а объясняют, обещают, убеждают..., Тренер, который не даёт результат, должен уйти в отставку, как А.Побегалов, но это исключительный случай, да ещё и неизвестно уйдёт он или нет, может это всего - навсего, "тонкий ход" от тренера, и не более того...