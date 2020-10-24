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Семшов вошёл в тренерский штаб Черевченко в «Химках»

сегодня, 18:26

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Ранее 42-летний специалист работал с тренером в тульском «Арсенале».

Игорь Семшов, будучи игроком, выступал за «Торпедо», «Динамо» и «Зенит». Тренерскую карьеру начал в Туле. Сначала Игорь Петрович помогал Сергею Кирьякову в штабе «Арсенала» Т, а после ассистировал сменившему его Миодрагу Божовичу. В 2018-м возглавил «Химик-Новомосковск», но через год вернулся в «Арсенал» Т.

Летом этого года Семшов получил тренерскую лицензию категории Pro.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 19:00
Желаем удачи в работе
shlomo
shlomo
сегодня в 18:43
Зря Игорь в это полез...ой зря...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:31
хорошая помощь)) может и не утонут))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:28
Я уж про него и забыл.
David Young
David Young
сегодня в 18:27
Может как значительно помочь, так и ничего сильно не улучшить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:26
Ну пусть будет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:26
Поможет команде!
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