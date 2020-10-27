Николич: «Играли очень хорошо, у нас было много моментов»

Наставник «Локомотива» рассказал о поражении от «Баварии» в Лиге чемпионов.

Что сказать… Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Но мы не можем радоваться результату. Мотивация, тактическая дисциплина, храбрость — все это у нас было. Благодарен болельщикам за атмосферу. При такой атмосфере у игроков энергия на 100%. Перед игрой я говорил, что будет интересно посмотреть на нас против лучшей команды Европы. Жалко. Очень жалко, что не удалось набрать очки.

Не надо особенно настраивать команду против «Баварии». Ее надо подготовить тактически. Главное — верить в себя. В первые 25 минут было чуть больше уважения к «Баварии», чем нужно. Потом стали создавать моменты. Должны были забивать. Для меня не так важно общее впечатление, важен результат. Работали отлично, но не хватало завершения.