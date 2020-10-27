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Николич: «Играли очень хорошо, у нас было много моментов»

вчера, 23:53
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассказал о поражении от «Баварии» в Лиге чемпионов.

Что сказать… Мы играли очень хорошо, у нас было много моментов. Но мы не можем радоваться результату. Мотивация, тактическая дисциплина, храбрость — все это у нас было. Благодарен болельщикам за атмосферу. При такой атмосфере у игроков энергия на 100%. Перед игрой я говорил, что будет интересно посмотреть на нас против лучшей команды Европы. Жалко. Очень жалко, что не удалось набрать очки.

Не надо особенно настраивать команду против «Баварии». Ее надо подготовить тактически. Главное — верить в себя. В первые 25 минут было чуть больше уважения к «Баварии», чем нужно. Потом стали создавать моменты. Должны были забивать. Для меня не так важно общее впечатление, важен результат. Работали отлично, но не хватало завершения.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:11
Играли хорошо, могли заработать очко, но не хватило в завершении. А ещё никакущий Смолов и, как ни странно, тормоз и косяк Игнатьев.
Twisted
Twisted
сегодня в 00:30
Без реализации таких моментов против грандов только поражения собирать
Gahi
Gahi
сегодня в 00:28
Моменты нужно использовать и побеждать как это сделал Ростов против Баварии. Но даже после этой игры Локомотив доказал, что команда может играть с сильным соперником. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:28
Когда много моментов, надо использовать, а не рассказывать после матча, что их было много....
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:26
Так и есть)
Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Да там пол команды нужно менять, не только Федя косячит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
Былиб нормальные исполнители,то моглиб даже в ничью сыграть!
beefs
beefs
сегодня в 00:00
создалось такое впечатление что Бавария выиграла тактически, не потратив много энергии, с расчетом на будущие матчи, а Локо заслужил похвалы за большое желание, старание, ну что сделаешь мастерства то не хватает....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:54
Это точно
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:54
Толку от моментов то
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