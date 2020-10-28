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Рыбус: «„Локомотив“ создал много моментов, но реализация не очень хорошая»

сегодня, 01:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Времени на подготовку особо не было. Мы играем каждые три дня, а последний матч чемпионата России проиграли «Ротору», так что настроение было не очень. Но мы знали, с кем играем, знали, что это лучшая команда мира, так что настраиваться особо было не нужно. Вышли и выложились на сто процентов. Старались играть в футбол, а не просто сидеть в обороне и выбивать мяч вперёд. Создали много моментов, провели хороший матч. Но набрали ноль очков.

Не думаю, что «Бавария» чем-то удивила. Мы два дня смотрели и анализировали их игру, как они играют в прессинге, как играют в обороне. Тренер сказал, что моментов будет много, если мы будем отбирать мяч и быстро закидывать за спину соперникам. Моментов было много, но реализация не очень хорошая.

Я рад, что болельщики довольны. Что они оценили наш труд, как мы бились на поле. Я бы хотел поблагодарить их за поддержку. Все, кто был на стадионе, поддерживали нас от всей души и всего сердца.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:11
Камень в огород нападения. Может с Манджукичем наиграли бы на ничью.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:36
Локомотив играл плохо. Будь на его месте Зенит вежливый львом Аршавиным разорвал бы Баварию.
David Young
David Young
сегодня в 01:22
Правильные слова, Мацей.
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