Рыбус: «„Локомотив“ создал много моментов, но реализация не очень хорошая»

Защитник «Локомотива» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Времени на подготовку особо не было. Мы играем каждые три дня, а последний матч чемпионата России проиграли «Ротору», так что настроение было не очень. Но мы знали, с кем играем, знали, что это лучшая команда мира, так что настраиваться особо было не нужно. Вышли и выложились на сто процентов. Старались играть в футбол, а не просто сидеть в обороне и выбивать мяч вперёд. Создали много моментов, провели хороший матч. Но набрали ноль очков.

Не думаю, что «Бавария» чем-то удивила. Мы два дня смотрели и анализировали их игру, как они играют в прессинге, как играют в обороне. Тренер сказал, что моментов будет много, если мы будем отбирать мяч и быстро закидывать за спину соперникам. Моментов было много, но реализация не очень хорошая.

Я рад, что болельщики довольны. Что они оценили наш труд, как мы бились на поле. Я бы хотел поблагодарить их за поддержку. Все, кто был на стадионе, поддерживали нас от всей души и всего сердца.