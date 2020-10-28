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Сенников: «„Бавария“ решила, что спокойно доведёт матч до победы»

сегодня, 00:12
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что москвичи способны занять второе место в своей группе Лиги чемпионов.

Понравилось, что «Локомотив» перестроился после матча с «Ротором». Проиграли аутсайдеру, а теперь наоборот встретились с самой сильной командой Европы. Нашли в себе силы, мотивацию и весь матч показывали дисциплину. Всё будет зависеть от противостояния с «Атлетико», потому что они тоже проиграли «Баварии». Если с мадридцами у «Локомотива» будет положительный исход, то шансы на второе место будут. Пока думаем именно об этой позиции.

«Бавария», кажется, приехала не совсем в оптимальной готовности. Может, «Локомотив» для них не такой сильный раздражитель. Очень спокойно мюнхенцы играли. Было ощущение, что недооценили «Локомотив». Повели в счёте и решили, что спокойно доведут матч до победы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:56
Будем надеется на 2, а 3 само прийдёт!
drug01
drug01
сегодня в 00:47
Очень достойный счёт!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:31
Не до жиру третье место бы завоевать.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:21
Как решила, так и сделала.
David Young
David Young
сегодня в 00:14
Так и есть, испытали много трудностей на пути к победе с разницей всего в один мяч.
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