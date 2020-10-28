Сенников: «„Бавария“ решила, что спокойно доведёт матч до победы»

Бывший игрок «Локомотива» считает, что москвичи способны занять второе место в своей группе Лиги чемпионов.

Понравилось, что «Локомотив» перестроился после матча с «Ротором». Проиграли аутсайдеру, а теперь наоборот встретились с самой сильной командой Европы. Нашли в себе силы, мотивацию и весь матч показывали дисциплину. Всё будет зависеть от противостояния с «Атлетико», потому что они тоже проиграли «Баварии». Если с мадридцами у «Локомотива» будет положительный исход, то шансы на второе место будут. Пока думаем именно об этой позиции.

«Бавария», кажется, приехала не совсем в оптимальной готовности. Может, «Локомотив» для них не такой сильный раздражитель. Очень спокойно мюнхенцы играли. Было ощущение, что недооценили «Локомотив». Повели в счёте и решили, что спокойно доведут матч до победы.