Мещеряков: «Могли забить „Баварии“ больше голов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвёл итоги домашнего матча с «Баварией» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Шансы были у всех, у нас тоже были. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле.

— Был скепсис до матча. Сейчас доказали обратное?

— Я думаю, что зрители всё видели. Не будем оценивать, кто и как сыграл. Молодёжь прилично сыграла.

— Счёт не по игре?

— Мы могли забить больше.

— Болельщики после 70-й минуты поддерживали Сёмина. Такие матчи могут перебороть в этой ситуации?

— Я это не хочу комментировать. Кричат и пусть кричат.

— Как вам Райкович?

— Поначалу, на мой взгляд, дёргался, но потом нормально вошёл в игру. Тяжело было ему играть в первом матче, но выглядел достойно.

— Приятно, что Нойер тянет время с «Локомотивом»?

— Приятно, что «Бавария» тянет время в матче с «Локомотивом», а не только один Нойер.

— Реально побороться за выход из группы?

— Будем готовиться к следующей игре чемпионата России.