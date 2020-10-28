Кирьяков: «„Зениту“ стоит сыграть попроще в матче с „Боруссией“»

Бывший российский футболист оценил шансы «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Объективно «Боруссия» действительно стоит выше. Вторая команда Германии, которая борется с «Баварией» за титул. Так что, конечно, фаворит Дортмунд. Но если брать психологический фактор, для «Зенита» это плюс. Очень многие уже списали петербуржцев в этой игре. Говорят, шансов практически нет. Но я по себе знаю, что в такой ситуации играется полегче. Думаю, эта ситуация и игроков «Зенита» должна немного раскрепостить. И, значит, помочь.

В открытом футболе соревноваться бесполезно. Командные и индивидуальные скорости несопоставимы. Немцы быстрее как при позиционных атаках, так и при контрвыпадах. Так что пространства давать нельзя. Нужно действовать очень компактно и умно. Особенно в обороне. И ждать своего шанса впереди. Стараться не рисковать перед своей штрафной — немцы при потере мяча сразу идут в отбор, прессингуют. Поэтому, возможно, «Зениту» стоит сыграть попроще. В общем, нюансов очень много.