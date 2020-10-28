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Кирьяков: «„Зениту“ стоит сыграть попроще в матче с „Боруссией“»

сегодня, 13:41
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков оценил шансы «Зенита» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Объективно «Боруссия» действительно стоит выше. Вторая команда Германии, которая борется с «Баварией» за титул. Так что, конечно, фаворит Дортмунд. Но если брать психологический фактор, для «Зенита» это плюс. Очень многие уже списали петербуржцев в этой игре. Говорят, шансов практически нет. Но я по себе знаю, что в такой ситуации играется полегче. Думаю, эта ситуация и игроков «Зенита» должна немного раскрепостить. И, значит, помочь.

В открытом футболе соревноваться бесполезно. Командные и индивидуальные скорости несопоставимы. Немцы быстрее как при позиционных атаках, так и при контрвыпадах. Так что пространства давать нельзя. Нужно действовать очень компактно и умно. Особенно в обороне. И ждать своего шанса впереди. Стараться не рисковать перед своей штрафной — немцы при потере мяча сразу идут в отбор, прессингуют. Поэтому, возможно, «Зениту» стоит сыграть попроще. В общем, нюансов очень много.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 14:30
А бывает проще?
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:05
Простота это удел гениев...в Зените последних не наблюдаю...
nubom
nubom
сегодня в 13:59
При прессинге, это "попроще" выльется в "бестолковей"...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:50
Куда уж проще то!У Зенита одна тактика на все матчи)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:50
Попроще значит бить по дзюбе, чтобы отскочил мяч.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:48
Ещё автобус может помочь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:47
Кирьяков не учитывает тот важнейший факт, что Боруссия проиграла в первом туре Лацио, да еще и без вариантов. В такой ситуации это еще более сложный и мотивированный соперник Зенита. Думаю будет очень трудно
FROBI
FROBI
сегодня в 13:46
Улыбнуло... Зенит - сложная команда? )
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 13:46
Надо сыграть на кураже.авось что и получится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:42
По другому и не умеют
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