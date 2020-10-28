Лебедев: «Я в восторге от игры „Локомотива“ в матче с „Баварией“»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев поделился эмоциями от матча «Локомотива» с «Баварией» (1:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я в восторге от игры! Хочу сказать большое спасибо всем футболистам и всему тренерскому коллективу «Локомотива» за тот праздник футбола, который мы вчера получили от игры команды. Я думаю, что вчера за «Локомотив» переживали болельщики всех российских клубов. Команда, на мой взгляд, показала очень достойную игру. «Бавария» — действующий победитель Лиги Чемпионов, чемпион Бундеслиги, очень серьезный соперник. «Локомотив» вчера был на волоске от того, чтобы отобрать у «Баварии» очки. Это была великолепная игра. Хотел бы еще сказать огромное спасибо болельщикам, потому что, к сожалению, на всех матчах Премьер-Лиги этого сезона болельщики ничем другим, кроме как выкрикивать лозунги против Кикнадзе, не занимаются. Но вчера ребята действительно поддерживали «Локомотив», гнали его вперед. Кто был на стадионе, помнит, что последние 20 минут болельщики «Локомотива» действительно были тем самым «двенадцатым игроком», благодаря которому команда навалилась на ворота «Баварии», и великий Нойер тянул время, чтобы ввести мяч в игру после удара от ворот, что, на мой взгляд, в истории «Баварии» встречается, может быть, раз в десятилетие.

Единственный минус, который мне хотелось бы отметить, не могу об этом промолчать: на 70-75-й минуте, когда Николичу потребовалось выпустить кого-то для усиления команды, выпустить было некого. Мы видим, что тот состав, который сейчас играл вчера с «Баварией» — это состав двух-трехлетней давности. Это состав, который стал чемпионом России, выиграл Кубок России, так называемый состав Юрия Палыча Сёмина. Единственным игроком из новичков вчера был Зе Луиш. Все. Трансферная политика господина Кикнадзе в этом сезоне полностью провалена.

Шансы на выход из группы? Я не хочу гадать на кофейной гуще. Думаю, что вопрос евровесны будет решаться 1 декабря в домашнем матче «Локомотива» с «Зальцбургом», где в случае победы «Локомотив» вправе рассчитывать на третье место. Давайте будем объективными: «Бавария» и «Атлетико» вряд ли допустят того, чтобы не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя это футбол, здесь случается все. «Атлетико» вчера чудом выиграл дома у «Зальцбурга», практически на последних минутах, проигрывая в начале второго тайма 1:2 дома. И первый матч «Атлетико» проиграл «Баварии» 0:4.

Мы, естественно, верим в команду, мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но будучи объективными понимаем, что выход из такой группы в Лигу Европы для «Локомотива» будет хорошей задачей, а в Лиге Европы можно побороться за самые высокие награды. Если мы можем так играть с «Баварией» и «Ювентусом», то почему бы и нет? Все-таки Лига Европы считается чуть ниже уровнем.