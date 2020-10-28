Бистрович — о матче с «Динамо» З: «Мы с Влашичем хотели сыграть против них»

Полузащитник ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Я один раз играл против загребского «Динамо». Долгое время смотрим на них, там играют мои друзья, с которыми играем в сборной. От тренерского штаба было несколько вопросов. Думаю, будем хорошо готовы к матчу.

После жеребьевки я был доволен, что мы получили этого соперника. И я, и Влашич хотели сыграть с хорватским клубом. Я очень люблю, когда находимся в ритме двух игр в неделю.

Сейчас у нас много игроков, хорошая конкуренция. Каждый футболист, который может выйти на замену, должен быть готов на 100 процентов.