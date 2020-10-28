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Бистрович — о матче с «Динамо» З: «Мы с Влашичем хотели сыграть против них»

сегодня, 13:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Я один раз играл против загребского «Динамо». Долгое время смотрим на них, там играют мои друзья, с которыми играем в сборной. От тренерского штаба было несколько вопросов. Думаю, будем хорошо готовы к матчу.

После жеребьевки я был доволен, что мы получили этого соперника. И я, и Влашич хотели сыграть с хорватским клубом. Я очень люблю, когда находимся в ритме двух игр в неделю.

Сейчас у нас много игроков, хорошая конкуренция. Каждый футболист, который может выйти на замену, должен быть готов на 100 процентов.

Ранее стало известно, что матч ЦСКА с «Динамо» обслужит румынская бригада арбитров.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:52
посмотрим на вас в деле))
FROBI
FROBI
сегодня в 13:57
Кто бы не хотел соперника с выездом на родину?
Приятное с полезным...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:52
Не просто играть против загребского Динамо а победить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:50
Против своих?
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