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Чугайнов: «У „Локомотива“ есть шансы выйти из группы»

сегодня, 13:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов заявил, что «Локомотив» смотрелся достойно в матче с «Баварией» (1:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно сказать, что «Локомотив» смотрелся достойно, но в игре с таким соперником, как «Бавария», надо использовать те шансы, которые есть. К сожалению, «Локомотиву» этого сделать не удалось.

Шансы «Локомотива» на выход из группы? Я думаю, что они есть. Команда действительно выглядит уверенно в Лиге Чемпионов. Если оставить все хорошее, что у них было, то, конечно, надежда есть. В футболе решают голы и результат. Например, момент, который был при счете 1:1 у Зе Луиша, когда он не отдал передачу на Миранчука, определяет нынешний результат на этом уровне. Такое нужно было использовать.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:51
Выйти шансы есть, но вряд ли в ЛЧ. Зацепить очки с испанцами и немцами будет нереально трудно.
Впереди спаренные матчи с Атлетико, им очки нужны. Надеяться, что Бавария решит свои дела за 5 туров и в шестом продует? Дома? Сомневаюсь.
Остается надежда на победу дома над Зальцбургом, и что они наберут очков не больше наших в матчах с фаворитами группы.
Думаю наш максимум- третье место. Но буду рад ошибиться в лучшую сторону ..
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:23
Цыплят по весне считали
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:10
Есть шансы еще пару раз достойно проиграть...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:08
В любом случае Локо молодцы!
FROBI
FROBI
сегодня в 13:48
Я понимаю, что он бывший защитник. А сейчас что, в кальянной работает? )
Big krendel
Big krendel
сегодня в 13:45
Остались призрачные шансы
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