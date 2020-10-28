Чугайнов: «У „Локомотива“ есть шансы выйти из группы»

Бывший защитник «Локомотива» заявил, что «Локомотив» смотрелся достойно в матче с «Баварией» (1:2) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно сказать, что «Локомотив» смотрелся достойно, но в игре с таким соперником, как «Бавария», надо использовать те шансы, которые есть. К сожалению, «Локомотиву» этого сделать не удалось.

Шансы «Локомотива» на выход из группы? Я думаю, что они есть. Команда действительно выглядит уверенно в Лиге Чемпионов. Если оставить все хорошее, что у них было, то, конечно, надежда есть. В футболе решают голы и результат. Например, момент, который был при счете 1:1 у Зе Луиша, когда он не отдал передачу на Миранчука, определяет нынешний результат на этом уровне. Такое нужно было использовать.