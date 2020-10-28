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Билялетдинов: «Понравилось, как действовал „Локо“ в последние 30 минут»

сегодня, 13:13
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов прокомментировал игру «Локомотива» во втором матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Очень понравилось, как действовали игроки «Локомотива» в последние 30 минут матча. Думаю, что план Николича по задействованию Зе Луиша оправдался. Мне кажется, он лучший игрок матча в целом. Несмотря на те ошибки, которые присутствовали, нельзя не отметить, что он цеплял полезные мячи, выигрывал всю борьбу.

Но, к сожалению, не получилось внимательно сыграть в обороне, поэтому и пропустили второй мяч, хотя в такой игре можно было рассчитывать и на большее. Как минимум ничью можно было вырывать.

Что касается «Баварии», то мне показалось, что забив быстрый гол, они успокоились и действовали академично, думали, что свое еще забьют. Хотели обыграть «Локомотив» на классе и чуть за это не поплатились. Расстроен тем, что наши ребята не наказали их за такое высокомерие.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 13:28
Так играть надо всю игру
FROBI
FROBI
сегодня в 13:14
Сам-то не заиграл среди "высокомерных"...
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