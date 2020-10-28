Гаджиев: «Ни о чём не жалею, но я мог бы достичь большего в своей карьере»

Заслуженный тренер России , отмечающий сегодня свое 75-летие, рассказал, чем занимается сейчас и оценил свою тренерскую карьеру.

Передо мной стоит задача двигать нашу игру в Республике Дагестан. У нас происходят разные процессы, о которых любители футбола, по всей видимости, знают. После того как Сулейман Абусаидович Керимов от нас ушел, возникли сложности, это значительно повлияло на ситуацию. Как говорится, кругом бегом — и академия, и клуб. Мы опустились, наверное, лет на тридцать.

Но за последнее время мы вроде бы сделали немало. Во-первых, в нашу академию вместо «Анжи» пришло «Динамо». Это большой плюс. Спасибо за это и ВТБ, и Центральному совету «Динамо». Здесь и климат нормальный, и футбольная инфраструктура хорошо оснащена, и условия для современной подготовки футболистов имеются. За годы существования академии кто здесь только не работал — и голландцы, и турки. Плюс у нас неплохой коллектив тренеров. Другими словами, есть все условия для подготовки качественного резерва.

Жалею ли я о чем-то? Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достичь большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.