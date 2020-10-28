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Гаджиев: «Ни о чём не жалею, но я мог бы достичь большего в своей карьере»

сегодня, 13:25

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, отмечающий сегодня свое 75-летие, рассказал, чем занимается сейчас и оценил свою тренерскую карьеру.

Передо мной стоит задача двигать нашу игру в Республике Дагестан. У нас происходят разные процессы, о которых любители футбола, по всей видимости, знают. После того как Сулейман Абусаидович Керимов от нас ушел, возникли сложности, это значительно повлияло на ситуацию. Как говорится, кругом бегом — и академия, и клуб. Мы опустились, наверное, лет на тридцать.

Но за последнее время мы вроде бы сделали немало. Во-первых, в нашу академию вместо «Анжи» пришло «Динамо». Это большой плюс. Спасибо за это и ВТБ, и Центральному совету «Динамо». Здесь и климат нормальный, и футбольная инфраструктура хорошо оснащена, и условия для современной подготовки футболистов имеются. За годы существования академии кто здесь только не работал — и голландцы, и турки. Плюс у нас неплохой коллектив тренеров. Другими словами, есть все условия для подготовки качественного резерва.

Жалею ли я о чем-то? Жалеть, наверное, не стоит. Единственное, что могу сказать, мог достичь большего. С точки зрения результатов. Ошибок, конечно, совершил много, порой в омут с головой лез… Хотя вроде по мне этого не скажешь.

Не так давно Гаджиев назвал главную проблему российского футбола.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:33
Гаджиев тренер от бога сейчас таких нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:27
С Днем Рождения!...здоровья и удачи в делах!
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