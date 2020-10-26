Агент Лепсая: «Интерес к Хвиче проявляла „Севилья“»

Бывший генеральный директор «Балтики», а ныне футбольный агент Тимур Лепсая рассказал, что интерес к полузащитнику казанского «Рубина» проявляла испанская «Севилья».

Хвича — самый талантливый молодой футболист в Грузии. Думаю, что и в России. Был в «Рубине», спросил, как он тренируется. Не секрет, что многие южане недолюбливают тренировочную работу. Так вот, на Кварацхелию это не распространяется.

Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет, я не знаю. Но, мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги.