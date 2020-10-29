Индзаги: «Мне ещё никогда не приходилось выбирать из 12 полевых игроков»

Главный тренер «Лацио» подвёл итоги ничейного матча с «Брюгге» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я просил парней проявить характер, и они отдали всё, несмотря на тысячи трудностей.

Нам не повезло в концовке, так как мы могли добиться большего, реализовав какой-нибудь из нескольких голевых шансов.

Безусловно, этот результат может иметь большое значение для группы. Сегодня самым важным было то, как мы выступили. Парни сделали нечто выдающееся, учитывая все наши трудности.

Я ещё никогда не был в ситуации, когда в моём распоряжении всего 12 полевых игроков. Но очевидно, что нам приходится мириться с этим и надеяться, что подобное больше не повторится.