ГлавнаяНовости

Индзаги: «Мне ещё никогда не приходилось выбирать из 12 полевых игроков»

сегодня, 07:19
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвёл итоги ничейного матча с «Брюгге» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я просил парней проявить характер, и они отдали всё, несмотря на тысячи трудностей.

Нам не повезло в концовке, так как мы могли добиться большего, реализовав какой-нибудь из нескольких голевых шансов.

Безусловно, этот результат может иметь большое значение для группы. Сегодня самым важным было то, как мы выступили. Парни сделали нечто выдающееся, учитывая все наши трудности.

Я ещё никогда не был в ситуации, когда в моём распоряжении всего 12 полевых игроков. Но очевидно, что нам приходится мириться с этим и надеяться, что подобное больше не повторится.

Все новости
Стефан: «„Ренн“ в процессе обучения. Мы впервые играем в Лиге чемпионов»
Сегодня, 07:44 Комментарии0
Луческу: «„Динамо“ играло лучше „Ференцвароша“ и заслуживало победы»
Сегодня, 07:34 Комментарии1
Тухель: «ПСЖ не хватает многих игроков»
Сегодня, 07:28 Комментарии2
Пьянич: «„Барселона“ заслуженно победила „Ювентус“ и могла забить больше»
Сегодня, 06:43 Комментарии3
Сульшер: «Рэшфорд фантастически вышел на замену»
Сегодня, 06:32 Комментарии4
Бонуччи: «Мы допустили слишком много ошибок и облегчили жизнь „Барселоне“»
Сегодня, 06:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:31
Лацио очутился в сложном положении.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:29
Впереди спаренные игры с Зенитом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100