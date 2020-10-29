Пьянич: «„Барселона“ заслуженно победила „Ювентус“ и могла забить больше»

Полузащитник «Барселоны» , ранее выступавший за «Ювентус», прокомментировал выездную победу «сине-гранатовых» над туринским клубом (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Рад вернуться сюда и снова встретить стольких друзей.

Это был непростой и упорный матч. Но мы заслужили победу над сильным соперником. Это вселяет в нас уверенность.

На поле встретились две сильные команды, но «Барселона», безусловно, больше «Ювентуса» заслуживала победить сегодня. Мы здорово играли на каждом участке поля и могли забить больше голов, но мы удовлетворены таким исходом.

Я желаю «Юве» всего наилучшего и надеюсь, что они снова возьмут Скудетто в этом сезоне. У них есть много талантливых футболистов, которые в дальнейшем будут играть важную роль в клубе.