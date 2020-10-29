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Пьянич: «„Барселона“ заслуженно победила „Ювентус“ и могла забить больше»

сегодня, 06:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, ранее выступавший за «Ювентус», прокомментировал выездную победу «сине-гранатовых» над туринским клубом (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Рад вернуться сюда и снова встретить стольких друзей.

Это был непростой и упорный матч. Но мы заслужили победу над сильным соперником. Это вселяет в нас уверенность.

На поле встретились две сильные команды, но «Барселона», безусловно, больше «Ювентуса» заслуживала победить сегодня. Мы здорово играли на каждом участке поля и могли забить больше голов, но мы удовлетворены таким исходом.

Я желаю «Юве» всего наилучшего и надеюсь, что они снова возьмут Скудетто в этом сезоне. У них есть много талантливых футболистов, которые в дальнейшем будут играть важную роль в клубе.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:15
Потроллил Рона
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:11
Борьба вся впереди
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:53
Без Роналду Ювентус вообще никакой.
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