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«Спартак» направит жалобу в «Матч ТВ» из-за шутки комментатора о Тедеско

сегодня, 18:33

«Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки, сказанной комментатором Денисом Казанским.

Казанский пошутил о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе „Коммент.Шоу“, в клубе не оценили и посчитали оскорбительной. Мы направим письмо в адрес руководства „Матча“ с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — цитирует директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова телеграм-канал журналиста Василия Конова.

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:44
Сплошной плагиат. Первая часть шутки вообще про Глушакова.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 18:40
Чувство юмора никто не отменял
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:39
Спартак запрессует всех и станет чемпионом. Патамушта все будут бояться связываться с Федуном и Ко. По любому поводу истерика или протесты...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 18:36
канал газпромовский ни чего не будет!
Charismatic
Charismatic
сегодня в 18:35
На газпром-тв нормальных не держат, сплошной сброд.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 18:35
Отличная шутка. Всем весело, кроме Спартака ))))
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