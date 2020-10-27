Тут вам не Лига чемпионов! Лидеры «Зенита» и «Локо» в антисборной 12-го тура

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сегодня, 14:02

Все три клуба, представляющие Россию в Лиге чемпионов, проиграли в 12-м туре РПЛ и помогли «Соккер.ру» укомплектовать антисборную.

Вратарь

(«Арсенал»)

Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в своем 650-м матче в футболке ЦСКА , но его коллега из «Арсенала» пропустил пять мячей, причем в нескольких эпизодах допустил, как говорит Станислав Саламович, просчеты. Шамов очень неуклюже сыграл, когда Чалов бил в его ворота пенальти: потоптался на месте и завалился мешком, не выбрав угол для прыжка. И ведь задолго до удара форварда ЦСКА сошел с линии ворот, то есть даже если бы Федор смазал первую попытку, арбитры позволили бы ему перебить.

Не стал бы смертельным и первый результативный удар Влашича, если бы Егор занимал оптимальную позицию в воротах. С защитников «Арсенала» вину никто не снимает, но и вратарь не выручил. Помимо Шамова, не лучшим образом сыграл в 12-м туре вратарь «Уфы» Александр Беленов, который заработал пенальти в попытке исправить провал обороны и пропустил три мяча после трех ударов в створ ворот.

Защитники

(«Уфа»)

По сути, совершил две результативные ошибки: в первом тайме пустил за спину Бернарда Беришу, что привело к назначению пенальти, а уже когда «Уфа» играла в большинстве, проспал рывок Владимира Ильина и позволил форварду внести мяч в ворота. Как сказал бы мэтр экспертизы: это «двойка»!

(«Арсенал»)

По словам Рассказова и его агента, Коля не играет в основе «Спартака» только из-за самодурства Тедеско, но с такой игрой он и в стартовом составе «Арсенала» не задержится, Беляев допускал ошибки, но хотя бы создавал видимость работы и не выглядел равнодушным, а вот Григалава в матче с ЦСКА сыграл пассивно, терял игроков и лениво пытался прикрывать ворот от ударов «армейцев», чем только затруднял работу вратарю.

(«Ахмат»)

Основной защитник сборной России отправился отдыхать в начале второго тайма после двух глупейших нарушений правил на желтую карточку в центре поля. Такие удаления многое говорят о классе и игровом интеллекте футболистов, а Семенов не впервые попадает в такие ситуации. Должен сказать спасибо партнерам, которые смогли одержать победу в меньшинстве.

(«Краснодар»)

Новичок «Краснодара» провел вдохновенный матч в Лиге чемпионов против «Ренна», но в игре со «Спартаком» сплоховал. Чернов оказался причастен к двум пропущенным мячам: панически защищался против Понсе и рухнул на газон после допустимой борьбы с аргентинским форвардом, а потом очень легко поддался на замах Мозеса, который переложил мяч под левую и сделал счет 2:0.

Полузащитники

(«Арсенал»)

«Арсенал» допустил роковую ошибку в матче с ЦСКА : позволил «армейцам» хозяйничать в центре поля и беспрепятственно разгонять атаки. Мощный полузащитник Кадири должен был максимально замедлить игру соперника, но он постоянно терял позицию и оставлял в опорной зоне зияющую дыру.

(«Зенит»)

Вся полузащита «Зенита» выглядела блекло. Оздоев явно не в лучших кондициях, Вендел только вливается в команду, а вот Барриос — признанный лидер «Зенита», от его эффективности и энергичности в игре «сине-бело-голубых» зависит очень многое. Такое ощущение, что в матче с «Рубином» увидели лайт-версию Лукаса: сократил зону действий, слабо сыграл в отборе и растерялся под прессингом соперников.

(«Локомотив»)

Удаление Гжегожа стало апофеозом его выступления в матче с «Ротором», но не главной причиной включения в антисборную. Некоторые большие футболисты умеют подстраиваться под свою текущую форму, но Крыховяк, будучи не в оптимальных кондициях, пытался делать все так, словно он в полном порядке. Конечно, не получалось, это заставляло нервничать и злиться. В итоге Гжегож не только стал соучастником поражения от «Ротора», но и теперь не поможет «железнодорожникам» в матче с «Сочи».

(«Ростов»)

У гениальных пасов Еременко есть и обратная сторона, ведь в нарезку обычно не попадают ошибки Романа, приводящие к потерям. В игре с «Химками» Еременко допустил еще и другого рода ошибку: преждевременно покинул поле с красной карточкой в нагрудном кармане. «Ростов», оставшись вдесятером, проиграл, а Роман не сыграет против «Спартака».

Нападающие

(«Краснодар»)

Кадровый кризис в «Краснодаре» привел к тому, что место в стартовом составе нашлось даже для вечного джокера Сулейманова. Игра Шапи — наглядное подтверждение, почему не так часто видим его на поле. Возвращаться в оборону и преследовать опасного Айртона ему было лень, а в атаке вся игра Сулейманова свелась к тому, чтобы выйти на ударную позицию и пробить с левой ноги. Даже если ради этого придется игнорировать партнеров.

(«Зенит»)

Уже и болельщики «Зенита» подхватили неологизм «дзюбол», который обозначает игру команд, играющих в характерный футбол с Дзюбой на острие. Это относится и к «Зениту», и к сборной России. Артем сейчас не в порядке, но отдыхать ему некогда, вот и в матче с «Рубином» пришлось бегать 90 минут после полного матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Ну, то есть как бегать, скорее Дзюба присутствовал на поле: 0 ударов по воротам, 1 выигранное верховое единоборство (когда в порядке, побеждает в 8-10 верховых дуэлях), 6 точных передач за всю игру.

Тренер

(«Зенит»)

О том, что Дзюба в функциональной яме, говорим уже пару недель, но Сергей Семак верит в чудеса и избегает ротации состава, хотя лидерам — не только Артему, нужна была передышка между матчами Лиги чемпионов. К Сергею Богдановичу накопилось много вопросов, остаток осени определит будущее тренера в «Зените».