«Зенит» с нулем очков и ударов. Чемпион России проиграл в Дортмунде

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сегодня, 02:00

«Зенит» сыграл на ноль. На ноль забитых голов и ударов в створ. «Соккер.ру» — о поражении чемпиона России, который смотрелся невероятно блекло.

«Не прижимайтесь!»

Еще перед стартом Лиги чемпионов многие кивали в сторону «Локомотива», ожидая от него «традиционного провала» и невнятной игры. Когда же узнали состав групп, только громче стали об этом говорить. Почему начали с «Локомотива»? Потому что он пару дней назад показал нестыдный футбол с действующим чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов и главным гегемоном немецкого и европейского футбола. Дортмундская «Боруссия» у него вроде как на подпевках. А «Локомотив» — в той же роли у «Зенита» был в чемпионате России. Но стыдно именно после игры чемпиона РПЛ , а не после игры «железнодорожников».

«Зенит» с первых минут вышел терпеть. Страдать и терпеть. Первый более-менее толковый выход к воротам Бюрки случился только на 35-й минуте матча. И тот не увенчался успехом. «Зенит» всем составом прижался к своей штрафной и встречал соперника лишь метрах в десяти от нее. Разумеется, в таком режиме выйти в контратаку практически нереально, потому что дортмундцы тут же накрывали все попытки. А гимном первого тайма звучал возглас с тренерской скамейки «Зенита» «Не прижимайтесь!» Сергей Семак тщетно пытался донести до своей команды, как бороться с напирающей «Боруссией». Да и как тут не прижиматься, когда голову поднять некогда. И это при том, что дортмундцы не блистали скоростью и резкостью принятия решений. Но практически любое проникновение за спину Ракицкому или Ловрену создавало напряжение.

Это «Зениту» еще повезло в первом тайме, что Люсьен Фавр тоже предпочитает терпеть и не форсировать события. На поле играла в футбол его команда – соперник стоял стенкой и отбивал мяч. Что ж, такой футбол он тоже видел. Немного передергивает лишь от того, что речь идет о чемпионе России. О чемпионе!

«Не прижимайтесь!» (без Дзюбы)

Поняв, что выраженный нападающий в такой игре – лишняя роскошь, Семак решил в перерыве вовсе убрать центрфорварда. Он выпустил Мостового, рассчитывая справиться с «Боруссией» только с «ложной девяткой». Сути игры это не изменило, о чем отчасти Семак после матча сказал сам:

В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Дзюбы. Выпустили Мостового, чтобы использовать пространство. Дзюбу заменили, чтобы разнообразить игру. Центральные защитники выигрывали у него борьбу. Мостовому нужно набираться опыта. Слишком много распылялся, не держался там, где нужно было.

«Зенит» всё так же пыхтел в три ряда около своей штрафной, а «Боруссия» терпела и ждала, когда что-то надломится. Она не делала резких ускорений, она не ломала тактическое построение, не форсировала события, не ускоряла игру нарочно. Она просто долбила и долбила в одно место, понимая, что рано или поздно шанс подвернется. Как тот дождь, который уникальная атмосфера пустых трибун позволяла слышать во втором тайме. Стук капель был подобен настойчивому постукиванию дортмундцев по штрафной питерцев. «Зенит», играя только в своей штрафной и переживая от этого жесткий стресс, всё же ошибся – Караваев налег на плечи Азара при подаче и подарил «Боруссии» пенальти. Та шансом воспользовалась.

И тут-то мы должны были увидеть чудо переключения режима. Но нет. Некоторое время «Боруссия» продолжила держать всё под контролем, а потом махнула и решила сама сыграть на контратаках. Ей для этого потребовалось чуть меньше времени, чем «Зениту», который лелеял надежду так сыграть минут 75, а «Боруссии» хватило и десятка. Даже тут она оказалась эффективнее, что подчеркнула вторым голом. Собственно, и не было у «Зенита» плана «Б». Тут тоже можно почитать Семака, который признался, что закладывался на нулевую ничью:

Можно было играть немного смелее. В целом неплохо играли в обороне до пенальти. Думаю, что моменты были бы до конца матча. Но после пенальти надо было что-то менять, открываться. Мы знали, насколько качественная атака у «Боруссии» — ей нельзя давать пространство. И нам удавалось это. Пенальти испортил ход игры. Могли сыграть вничью, мне кажется. «Боруссия» хорошо прессинговала, заставляла играть нас ниже. Поэтому нам нужно было более разумно распоряжаться мячом.

Ну, где-то сейчас улыбается один Марко Николич и ухмыляется Антон Миранчук. Чемпион России едет в Дортмунд играть на нулевую ничью. Возможно, Семак решил излишне осторожно сыграть после двух подряд поражений своей команды. Но и это вряд ли оправдывает такой выбор тактики.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (6) – 4 (0)

Если кто-то сомневается относительно бравых планов «Зенита» на этот матч, то вот вам показатель ударов по воротам. Ни разу в створ петербуржцы не пробили. Самое веселое у своих ворот соорудил сам Бюрки, сначала ошибившись на выходе в борьбе с Дриусси в первом тайме, а потом уже из-за дождя запалив свечу над вратарской и привезя угловой. Атака «Зенита» таких развлечений и такого напряжения у ворот «Боруссии» не создала. Самым бьющим же оказался Холанд, который нанес три удара, один из них стал голевым.

Владение мячом (точность передач): 65% (89%) – 35% (81%)

Такой низкий процент владения мячом может быть оправдан в случае, когда команда очень четко и эффективно контратакует, быстро распрямляясь. Но «Зенит», избрав такой подход, попросту не умеет его использовать. Часто ли в чемпионате России ему приходится сидеть без мяча, а потом убегать в контратаки? Нет. Вот и с чего бы эта тактика заработала в Дортмунде без практики? Не заработала, конечно. Даже относительно высокая точность передач не спасает впечатление. Потому что «Боруссия» исполнила точно феноменальные 782 паса, а «Зенит» — 332.