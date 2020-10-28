РПЛ сообщила о переходе на использование зимнего мяча

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сегодня, 12:08

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в официальном телеграм-канале сообщила, что чемпионат России переходит на зимний мяч.

«С 13-го тура в матчах Российской Премьер-Лиги будет использоваться мяч новой расцветки. Команды будут играть мячом Nike Flight, выполненном в ярко-жёлтой расцветке с вставками оранжевого и синего цветов. Эти цвета позволяют мячу выделяться в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период.

13-й тур РПЛ стартует в субботу, 31 октября. „Рубин“ – „Арсенал“ станет первым матчем, в котором сыграют новым мячом.