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РПЛ сообщила о переходе на использование зимнего мяча

сегодня, 12:08

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в официальном телеграм-канале сообщила, что чемпионат России переходит на зимний мяч.

«С 13-го тура в матчах Российской Премьер-Лиги будет использоваться мяч новой расцветки. Команды будут играть мячом Nike Flight, выполненном в ярко-жёлтой расцветке с вставками оранжевого и синего цветов. Эти цвета позволяют мячу выделяться в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период.

13-й тур РПЛ стартует в субботу, 31 октября. „Рубин“ – „Арсенал“ станет первым матчем, в котором сыграют новым мячом.

Для игры в снежную погоду компания Nike предоставила клубам РПЛ мячи красного цвета. После увеличения светового дня, в апреле 2021 года, РПЛ вернётся к мячам белого цвета», — говорится в заявлении.

РПЛ сообщила о переходе на использование зимнего мяча

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Gunslinger
Gunslinger ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 13:05
Агась, и ВАР будет зимний, с коньяком..... :)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:35
Зимний,шипованный!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:27
Надо играть в нормальных условиях а то сделали футбол зимним видом спорта.
Killofwrath
Killofwrath ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:18
это мяч не для снега
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:17
Современные футбольные мячи как и все в современном мире синтетика...синтетический футбол...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:11, ред.
Ну дак скоро снег...
FROBI
FROBI
сегодня в 12:11
Цвет мяча имеет значение для сезона, но не для чудес нашего ВАР.
У них он зимой и летом одним цветом )
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