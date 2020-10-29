Шеф-повар «Рубина»: «Бобовые и свинина у нас под запретом»

Шеф-повар «Рубина» Самат Миргалиев рассказал о питании футболистов казанского клуба.

День начинается с завтрака. Рабочий день у поваров начинается с семи часов и открывается кухня, идет процесс готовки: каши, яичница-глазунья, омлеты, блинчики с творогом и мясом. Завтрак у нас с 8-ми до 9:30.

Потом идёт подготовка к обеду, уборка зала, столов. Обед начинается в районе 12:30 в зависимости от командного расписания. Это самый длительный приём пищи. У кого-то восстановление, массажи, процедуры. На ужин мы готовим для тех, кто остаётся на базе ночевать.

Меню составляю я совместно с главным врачом Михаилом Бутовским. Какие у него рекомендации и просьбы по меню? Каких-то больших просьб пока не было. Если только в нюансах: например, ветчина из курицы и говядины у нас раньше была покупная. По его просьбе мы начали сами делать куриные рулеты, буженину из говядины, запечёную говядину шпигованную под фольгой. Постепенно переходим на более натуральную продукцию.

Мы и хлеб начали печь у себя на кухне сами, хотя раньше он был магазинный. В итоге мы от и до почти всё сами делаем.

Свинину в клубе не едят. При мне её вообще никогда не было. Мы никогда её не готовили и не будем готовить. Даже летом мы с командой выезжали на пикник и готовили шашлыки из индейки и баранины. В клубе много тех, кто не ест свинину по религиозным причинам.

Ну и она у кого-то тяжело переваривается. Хотя это индивидуальное, и у каждого игрока организм по-своему работает.

В летнее время у нас, к примеру, есть окрошка в меню и другие более лёгкие супы. Не очень жирные. А в сезоне осенью и зимой мы солянку, рассольник добавляем. Всё из халяльной продукции. Мы начали делать холодец – ребятам нравится и это очень полезно. Летом он, конечно, неактуален. Но сейчас после тренировки очень полезен для суставов.

При Слуцком разрешили пить сладкие газированные напитки, но не всем. Врач команды Бутовский сам лично определяет, кому можно, кому нельзя. Ему как доктору виднее, он знает организм игроков.

Что ещё под запретом в меню? Бобовые — они тяжело перевариваются. Некоторые сыры, вроде моцареллы, так как в них много жиров. Делаем акцент на продукты с меньшей калорийностью.

Какая ситуация с десертами? Блинчики, сырники делаем с творогом, вареньем. Торт «Наполеон» – это стандарт для нашей кухни, если есть какой-то повод: день рождения, праздник. Не сильно кремовый обязательно.