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Шеф-повар «Рубина»: «Слуцкий любит гороховый суп»

сегодня, 11:32

Шеф-повар «Рубина» Самат Миргалиев рассказал о питании главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Я подходил к Леониду Викторовичу и спрашивал, какие блюда он предпочитает. Он сказал, что любит гороховый суп и борщ. Ну в целом ничего особенного в меню он добавить не просил.

Главный тренер детально не дает каких-то рекомендаций, как и что нам готовить. Для этого есть медицинский штаб. Но мы знаем, что за день до матча на карантин можно готовить всё. На шведской линии у нас есть всё: стейки из куриной грудки, медальоны из говядины, лосось, гуляш, котлеты куриные и говяжьи, четыре-пять видов салата, столько же видов гарнира. Большое разнообразие.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 12:19
Ааааааааа!!!!
Так вот почему Лёню так раскачивает!!!)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:15
Я тоже люблю и что?
9sfgc3vum2n9
9sfgc3vum2n9
сегодня в 12:14
Странно, что еще нет шутки о том, почему Слуцкий постоянно раскачивается в кресле
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:08
Прочитал второй абзац, появился аппетит)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:01
Раньше Слуцкий любил гамбургеры. А в Рубине на здоровое питание перешёл. Молодец Леонид
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:55
Я то думаю почему Рубин победил Зенит , все из за горохового супа !
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 11:54
Надо бы наведаться к ним на обед
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 11:53
Музыкальный супчик
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 11:52
Горох же относится к бобовым , а они в Рубине под запретом. Поэтому компенсируется газировкой)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:49
Новость просто огонь!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:48
Леня молодец !
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 11:47
Гороховый суп - бомба!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:44
так вот откуда столько энергии))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:33
Я тоже люблю 🤣🤣🤣
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