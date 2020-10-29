Шеф-повар «Рубина»: «Слуцкий любит гороховый суп»

Шеф-повар «Рубина» Самат Миргалиев рассказал о питании главного тренера команды .

Я подходил к Леониду Викторовичу и спрашивал, какие блюда он предпочитает. Он сказал, что любит гороховый суп и борщ. Ну в целом ничего особенного в меню он добавить не просил.

Главный тренер детально не дает каких-то рекомендаций, как и что нам готовить. Для этого есть медицинский штаб. Но мы знаем, что за день до матча на карантин можно готовить всё. На шведской линии у нас есть всё: стейки из куриной грудки, медальоны из говядины, лосось, гуляш, котлеты куриные и говяжьи, четыре-пять видов салата, столько же видов гарнира. Большое разнообразие.