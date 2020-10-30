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«Шинник» принял отставку главного тренера Побегалова

сегодня, 19:24

Руководство «Шинника» приняло решение одобрить заявление об отставке главного тренера Александра Побегалова, а также приняло заявление об отставке по собственному желанию генерального директора клуба Дмитрия Горина.

«Футбол – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Ярославская область – не исключение. Руководство Ярославской области приложит все усилия, для того, чтобы футбольный клуб „Шинник“ продолжил играть в Футбольной национальной лиге и радовать своих болельщиков», — цитирует представителей правительства региона пресс-служба.

На должность и.о. генерального директора назначен Валерий Фролов, а временно исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Казалов.

«Шинник» после 18 туров ФНЛ занимает последнее, 22-е место в таблице первенства.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:59
Неизбежная реальность - тренера... Одни уходят раньше, другие позже, только повод у каждого разный...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 19:37
Ещё одного физрука попросили на выход.
beefs
beefs
сегодня в 19:33
это нормальное явление...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:29
ожидаемо....но кого найти?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:24
Бывает ,это футбол...
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