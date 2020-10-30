«Шинник» принял отставку главного тренера Побегалова

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сегодня, 19:24

Руководство «Шинника» приняло решение одобрить заявление об отставке главного тренера , а также приняло заявление об отставке по собственному желанию генерального директора клуба Дмитрия Горина.

«Футбол – один из самых популярных видов спорта в нашей стране. Ярославская область – не исключение. Руководство Ярославской области приложит все усилия, для того, чтобы футбольный клуб „Шинник“ продолжил играть в Футбольной национальной лиге и радовать своих болельщиков», — цитирует представителей правительства региона пресс-служба.

На должность и.о. генерального директора назначен Валерий Фролов, а временно исполнять обязанности главного тренера будет Алексей Казалов.