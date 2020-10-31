Феррейра, возглавлявший ПАОК, стал главным тренером «Палмейраса»

«Палмейрас» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 41-летний Абел Феррейра.
Контракт с португальским специалистом подписан до конца 2022 года. Феррейра стал первым португальцем у руля «Палмейраса».
Прежней командой Феррейры был ПАОК. Напомним, под его руководством греческий клуб прошёл «Бенфику», а затем уступил «Краснодару» (1:2, 1:2) в квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона.
✍️🇵🇹— SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 30, 2020
Recado aos nossos adeptos: Abel Ferreira é do Verdão ➤ https://t.co/8pOVcfQrZz
Bem-vindo ao #MaiorCampeãoDoBrasil! 👊#AvantiPalestra pic.twitter.com/vC1kJ3Pph9