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Феррейра, возглавлявший ПАОК, стал главным тренером «Палмейраса»

сегодня, 07:26

«Палмейрас» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 41-летний Абел Феррейра.

Контракт с португальским специалистом подписан до конца 2022 года. Феррейра стал первым португальцем у руля «Палмейраса».

Прежней командой Феррейры был ПАОК. Напомним, под его руководством греческий клуб прошёл «Бенфику», а затем уступил «Краснодару» (1:2, 1:2) в квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:22
Это похоже на повышение.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:41
Удачи в новом клубе
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