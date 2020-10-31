Лэмпард: «Работать с Зиешем — это мечта»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил игровые и личные качества полузащитника Хакима Зиеша.
Зиеш является отличной личностью. Я разговаривал с ним ещё зимой, когда мы подписали его, и был поражен его уверенностью в себе. Это внутренняя уверенность, которую я люблю. Нашему клубу нужен был такой игрок.
Нам нужны игроки с характером, которые сильны в индивидуальном плане, которые считают, что они хотят выступать за «Челси». Работать с Зиешем — это мечта.
Напомним, что Зиеш забил свой первый гол в составе «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» (4:0).