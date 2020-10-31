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Лэмпард: «Работать с Зиешем — это мечта»

сегодня, 08:17

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил игровые и личные качества полузащитника Хакима Зиеша.

Зиеш является отличной личностью. Я разговаривал с ним ещё зимой, когда мы подписали его, и был поражен его уверенностью в себе. Это внутренняя уверенность, которую я люблю. Нашему клубу нужен был такой игрок.

Нам нужны игроки с характером, которые сильны в индивидуальном плане, которые считают, что они хотят выступать за «Челси». Работать с Зиешем — это мечта.

Напомним, что Зиеш забил свой первый гол в составе «Челси» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» (4:0).

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shlomo
shlomo
сегодня в 08:21
Это очень хорошо, что так о игроке тренер отзывается
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