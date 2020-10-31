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Моуриньо: «За 7 лет Бэйл стал другим игроком. Как и Месси с Роналду»

сегодня, 05:50

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо призвал болельщиков не сравнивать игру хавбека команды Гарета Бэйла с тем, как валлиец выступал за «шпор» до ухода в «Реал» в 2013 году.

Семь лет — это долгий, очень долгий период. Какой футболист в мире сейчас такой же, каким был семь лет назад? Они не обязательно должны быть лучше или хуже, они просто другие игроки.

Например, если сравнивать Роналду и Месси с ними же самими семилетней давности, то вы заметите, что сейчас они действуют в других зонах, играют на других позициях. Они стараются подстроиться под другую зону ответственности и тактические системы своих команд. Я считаю, что подобное происходит с большинством футболистов, так что Бэйл определённо стал другим игроком.

Я верю в Гарета, потому что он очень, очень много работает. Он прогрессирует.

Ранее Бэйл подчеркнул, что возвращение в «Тоттенхэм» особенно мотивирует его показывать хорошую игру.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:53
Но увы с годами не каждый футболист приобретает нужный ему опыт.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 06:00
Время иде.Всё изменяется
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