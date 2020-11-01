Симеоне рассказал о подготовке к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер «Атлетико» рассказал о подготовке команды к матчу с московским «Локомотивом» в групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы регулярно играем в Лиге чемпионов. Нам предстоит пятичасовой перелёт. У нас будет шанс посмотреть их матчи и увидеть то, что мы хотим. Важно, чтобы футболисты были в наилучшей форме. На тренировке, которая пройдёт в понедельник, будем готовиться к этой встрече.