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Симеоне рассказал о подготовке к матчу с «Локомотивом»

01 ноября 2020, 11:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико20:55 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о подготовке команды к матчу с московским «Локомотивом» в групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы регулярно играем в Лиге чемпионов. Нам предстоит пятичасовой перелёт. У нас будет шанс посмотреть их матчи и увидеть то, что мы хотим. Важно, чтобы футболисты были в наилучшей форме. На тренировке, которая пройдёт в понедельник, будем готовиться к этой встрече.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
01 ноября в 11:44
И так справятся, победят минимально.
FROBI
FROBI ответ Федор Паршунин (раскрыть)
01 ноября в 11:20
Это как в жизни... подготовка к сексу занимает более продолжительный период, чем сам акт.
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 11:15
Симеоне изберёт верную тактику и победит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 ноября в 11:15
Как я понял Симеоне, основная проблема при игре с Локомотивом - длительный перелет?
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 11:11
можно первый состав и не брать)))))))
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:07
Любимый клиент матрасников.
Могут запевать "Постой, паровоз, не стучите колёса..." )
Gahi
Gahi
01 ноября в 11:04, ред.
Локомотив заставил себя уважать.
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