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Экс-защитник «Ливерпуля» обвинил Салаха в симуляции

01 ноября 2020, 09:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ. На 42-й минуте встречи арбитр матча Кевин Френд назначил пенальти в ворота «молотобойцев» за фол защитника Артура Масуаку на Мохамеде Салахе. Легендарный футболист «красных» Грэм Сунесс считает, что египтянин симулировал в этом эпизоде.

Я бы не поставил этот пенальти, если бы был арбитром. Я видел, как Салах симулирует снова и снова.

Это совершенно неестественный способ падения. Взгляните, Масуаку не бьет его по ногам, игрок «Вест Хэма» просто касается его лодыжки.

У Салаха была возможность упасть, поэтому он решил воспользоваться ей.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 ноября в 20:42
такие времена ...
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
01 ноября в 20:27
даже ливерпулевцу очевидно,что МоСа симулянт №1. Его ударили по ногам,едва ли перелом ноги не зафиксировали доктора,но Сало как резво разгоняется при пробитии 11 метров,видать заживает быстрее чем на собаке,когда надо пеналь пробивать.А говорят что Роналду симулянт.
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
01 ноября в 19:24
Хэндерсон обвинил Салаха в симуляции оргазма. Аха-ха)
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
01 ноября в 19:23
Конечно симулировал, даже бывший скаузер это говорит открыто.
dzvinka
dzvinka
01 ноября в 15:20
Будем обьективны, время когда Сунесс играл безвозвратно прошло. Сейчас другие реалии... Салах чтоли виноват что за такое ставят пенальти теперь? Или может Салах заставил Мусуаку ударить себя по ноге? Кто бы не упал в этом эпизоде? Стерлинг, Жезус, Агуеро, Роналдо с Месси , кто бы из них остался стоять на ногах? К примеру дылда Гарри Кейн - мужик под два метра ростом, он бы упал еще до удара Мусуаке - ребятя посмотрите правде в глаза, Салах держался молодцом еще!
В современном футболе нападающий почти что обязан падать если чувствует удар либо контакт подобный этому, иначе его накажут, потому что на ВАРе это смотрится как пенальти и все об этом знают, НАП вынужден падать. Потому что если не упадет пенальти не дадут, а если упадет то дадут - но ведь удар то одинаковый будет, разница в том упал или нет - вот и приходится им падать.
НО он упал после удара а не просто даже без удара надо быть довольным хоть этим.
Так что предлагаю Сунесу заткнуться и говорить не с Салахом а с системой судейской в целом. Салах исполняет то, что требуют современные реалии игры. Если за такое перестанут давать - через день Салах перестанед падать, потому что тренер будет наказывать за ненужное падение и срыв эпизода, а не спрашивать - почему ты не упал - дали бы пенку.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
01 ноября в 14:11
Это чистый пенальти, Сунесс неправ
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:15
Арбитр учился на классике... конспектах Мешкова! )
Тага Дага
Тага Дага
01 ноября в 11:13
Все напы падают, начиная с Левандовского...заканчивая Суаресом...а про португалского дельфина вообще молчу.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
01 ноября в 11:03
    Martini_1987
    Martini_1987
    01 ноября в 10:52
      DXTK
      DXTK
      01 ноября в 10:10
      Браво Суннесс.....даже бывшие игроки видят как команда ныряет от матча к матчу. если тот ливер в котором играл суннесс добивался побед в европе и в чемпе благодаря таланту тренеров и игроков, то сегодня благодаря сплошному дайвингу левым пенкам помощи судей..........

      PS даже интересно что скажут ливерные на такую критику наверно что это неправильное издание, что суннесс такого не говорил, что это ложь, или просто старик спятил и завидует клоппу......
      Juve14
      Juve14
      01 ноября в 10:08
      Ливерным достаточно прибежать в штрафную соперника и шлепнутся на газон, их свистуны не подведут. Опять украли победу, на этот раз у Вест Хэма. Позор такому карманному судейству
      ilyafrom
      ilyafrom
      01 ноября в 10:05
      Никто и не сомневается. И ВАР бездействует. 1 чемпионство подарили, к второму тащат
      Kirgudu
      Kirgudu
      01 ноября в 10:01, ред.
      Кто бы сомневался, лохмач ещё тот симулянт. То ему Рамос ручку повредит, то валяется по часу от дуновения ветра.
      VAN ARM
      VAN ARM
      01 ноября в 10:00
      много развелось подражателей неймара)))) скоро и у нас выпускники гитеса на поле выйдут)))
      Palex
      Palex ответ shlomo (раскрыть)
      01 ноября в 09:56
      Умение красиво упасть. Так точнее будет.
      shlomo
      shlomo
      01 ноября в 09:50
      Умение красиво сыграть никто не отменял...:)))
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