Экс-защитник «Ливерпуля» обвинил Салаха в симуляции

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ . На 42-й минуте встречи арбитр матча Кевин Френд назначил пенальти в ворота «молотобойцев» за фол защитника на . Легендарный футболист «красных» считает, что египтянин симулировал в этом эпизоде.

Я бы не поставил этот пенальти, если бы был арбитром. Я видел, как Салах симулирует снова и снова.

Это совершенно неестественный способ падения. Взгляните, Масуаку не бьет его по ногам, игрок «Вест Хэма» просто касается его лодыжки.

У Салаха была возможность упасть, поэтому он решил воспользоваться ей.