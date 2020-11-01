Экс-защитник «Ливерпуля» обвинил Салаха в симуляции

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ. На 42-й минуте встречи арбитр матча Кевин Френд назначил пенальти в ворота «молотобойцев» за фол защитника Артура Масуаку на Мохамеде Салахе. Легендарный футболист «красных» Грэм Сунесс считает, что египтянин симулировал в этом эпизоде.
Я бы не поставил этот пенальти, если бы был арбитром. Я видел, как Салах симулирует снова и снова.
Это совершенно неестественный способ падения. Взгляните, Масуаку не бьет его по ногам, игрок «Вест Хэма» просто касается его лодыжки.
У Салаха была возможность упасть, поэтому он решил воспользоваться ей.
В современном футболе нападающий почти что обязан падать если чувствует удар либо контакт подобный этому, иначе его накажут, потому что на ВАРе это смотрится как пенальти и все об этом знают, НАП вынужден падать. Потому что если не упадет пенальти не дадут, а если упадет то дадут - но ведь удар то одинаковый будет, разница в том упал или нет - вот и приходится им падать.
НО он упал после удара а не просто даже без удара надо быть довольным хоть этим.
Так что предлагаю Сунесу заткнуться и говорить не с Салахом а с системой судейской в целом. Салах исполняет то, что требуют современные реалии игры. Если за такое перестанут давать - через день Салах перестанед падать, потому что тренер будет наказывать за ненужное падение и срыв эпизода, а не спрашивать - почему ты не упал - дали бы пенку.
В современном футболе нападающий почти что обязан падать если чувствует удар либо контакт подобный этому, иначе его накажут, потому что на ВАРе это смотрится как пенальти и все об этом знают, НАП вынужден падать. Потому что если не упадет пенальти не дадут, а если упадет то дадут - но ведь удар то одинаковый будет, разница в том упал или нет - вот и приходится им падать.
НО он упал после удара а не просто даже без удара надо быть довольным хоть этим.
Так что предлагаю Сунесу заткнуться и говорить не с Салахом а с системой судейской в целом. Салах исполняет то, что требуют современные реалии игры. Если за такое перестанут давать - через день Салах перестанед падать, потому что тренер будет наказывать за ненужное падение и срыв эпизода, а не спрашивать - почему ты не упал - дали бы пенку.
PS даже интересно что скажут ливерные на такую критику наверно что это неправильное издание, что суннесс такого не говорил, что это ложь, или просто старик спятил и завидует клоппу......
PS даже интересно что скажут ливерные на такую критику наверно что это неправильное издание, что суннесс такого не говорил, что это ложь, или просто старик спятил и завидует клоппу......