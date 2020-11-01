Гризманн — о ничьей с «Алавесом»: «Мы в гневе»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн остался недоволен результатом матча 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1).
Мы в гневе, потому что мы хотели набрать три очка. Мы упускаем много шансов забить. У нас было огромное количество моментов, но мы забили только один гол. Мы должны работать над реализацией.
Нам нужно успокоиться, потому что сезон долгий. Нам ещё есть над чем работать. Мы должны подготовиться к игре против киевского «Динамо» и постараться выиграть этот матч.
А если по делу, то в Барсе слишком рьяно взялись за чистку состава.
Разогнали или не отпустили многих, в том числе и со скандалом. Это не добавило силы команде, разрушило психологическое равновесие.
Месси и другие лидеры играют без огонька, Бартомео ушел, Куман не находит изюминку в игре.
Тут хоть бесись, хоть нет, нужно время. Разрушить проще, чем восстановить...
А если по делу, то в Барсе слишком рьяно взялись за чистку состава.
Разогнали или не отпустили многих, в том числе и со скандалом. Это не добавило силы команде, разрушило психологическое равновесие.
Месси и другие лидеры играют без огонька, Бартомео ушел, Куман не находит изюминку в игре.
Тут хоть бесись, хоть нет, нужно время. Разрушить проще, чем восстановить...