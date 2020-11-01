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Гризманн — о ничьей с «Алавесом»: «Мы в гневе»

01 ноября 2020, 09:19
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн остался недоволен результатом матча 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1).

Мы в гневе, потому что мы хотели набрать три очка. Мы упускаем много шансов забить. У нас было огромное количество моментов, но мы забили только один гол. Мы должны работать над реализацией.

Нам нужно успокоиться, потому что сезон долгий. Нам ещё есть над чем работать. Мы должны подготовиться к игре против киевского «Динамо» и постараться выиграть этот матч.

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Все комментарии
Навзир
Навзир
01 ноября в 13:52
Вчера на поле надо было показывать свой праведный гнев, а не пустословить после матча.
FROBI
FROBI
01 ноября в 10:48
Гнев? ))

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 10:32
Мы, нам, мы. Трудности перевода или он такой косноязычный?
А если по делу, то в Барсе слишком рьяно взялись за чистку состава.
Разогнали или не отпустили многих, в том числе и со скандалом. Это не добавило силы команде, разрушило психологическое равновесие.
Месси и другие лидеры играют без огонька, Бартомео ушел, Куман не находит изюминку в игре.
Тут хоть бесись, хоть нет, нужно время. Разрушить проще, чем восстановить...
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 09:57
злость это хорошо))) может это поможет встать с колен)))
ДСА
ДСА
01 ноября в 09:36
Барселона превращается в середняка.
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 09:22
Уже давно в гневе должны быть
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