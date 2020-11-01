Гризманн — о ничьей с «Алавесом»: «Мы в гневе»

Нападающий «Барселоны» остался недоволен результатом матча 8-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» (1:1).

Мы в гневе, потому что мы хотели набрать три очка. Мы упускаем много шансов забить. У нас было огромное количество моментов, но мы забили только один гол. Мы должны работать над реализацией.

Нам нужно успокоиться, потому что сезон долгий. Нам ещё есть над чем работать. Мы должны подготовиться к игре против киевского «Динамо» и постараться выиграть этот матч.