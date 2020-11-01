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Шалимов: «Футболисты ЦСКА играют в правильный футбол»

01 ноября 2020, 21:33
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-наставник «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал победу ЦСКА над «Ротором» в 13-м туре РПЛ.

Поменяв схему, ЦСКА поймал такую манеру игры, где они не устают владеть мячом, когда они получают удовольствие. А ты устаешь, когда мучаешься. Они в правильный футбол играют — комбинационно, в короткие-средние передачи. Поэтому меньше сил тратят. Ротации почти нет. А если и есть, то проводится грамотно. Всё нормально у ЦСКА.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Justas Weiss7 (раскрыть)
вчера в 10:25
Насчёт того, что Озеров обожал хоккеистов ЦСКА ваш дед, мягко говоря, слегка приукрасил. Озеров обожал хоккеистов СпаМа до такой степени, что пытался, во время одного из репортажей, доказать болельщикам, что хоть тройка Старшинова выходит на лёд второй, но по игре она сильнее тройки Альметова. И главной мотивацией у него было то, что раз капитан команды Б.Майоров играет в тройке Старшинова, значит эта тройка лучшая. А Фитсова Озеров вообще недолюбливал. Видимо за то, что Анатолий из СпаМа ушёл к Тарасову. А вот про команду лейтенантов Озеров всегда говорил с восторгом, это правда.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 02:46, ред.
через 4 года Овична надоумил Витька поменять схему.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 ноября в 23:18
Шалимов забыл лишь уточнить, что армейцы играют в "правильный" футбол только в чемпионате России, где соперник позволяет это делать.
oFANATo
oFANATo
01 ноября в 23:14
Шалимов: «Футболисты ЦСКА играют в правильный футбол»

Значит это заслуга тренера - Ганчаренко и его тренерского штаба.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
01 ноября в 23:06
респект И.Шалимову. чувак чётко и объективно дал оценку вечному сопернику. далеко не каждый спартаковец (типа Мостовой, Титов, Бубнов) способен признать силу врага ... дед мне подсказывает, что Николай Озеров спартаковец до мозга костей уважал команду лейтенантов, а хоккеистов ЦСКА просто обожал ...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ cska vperiod (раскрыть)
01 ноября в 22:53
Дружище, не все спартаковцы "хрюши". А уж Игорь Шалимов точно заслужил уважительного отношения.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 ноября в 22:45
Добавлю: правильное руководство - интересный футбол.😉
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 22:38
Правильные футболисты,поэтому правильный футбол!
Cat01
Cat01
01 ноября в 22:05
Главное в победный футбол
25процентный клоун
25процентный клоун
01 ноября в 22:05
Согласен, только класс подводит, а играют ярко
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 ноября в 21:56
Шалимов, а откуда ты это знаешь?
112910415
112910415
01 ноября в 21:37
на данный момент у армейцев лучшая игра в РПЛ ! Чемпионская ?
95-shishani-95
95-shishani-95
01 ноября в 21:36
Поэтому и находятся на первом месте!
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 21:35
Хрюща и поддержал армейцев.
beefs
beefs
01 ноября в 21:35
раз великий эксперт сказал, значит так и есть...
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 21:34
ну раз есть результат то спорить глупо)))
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