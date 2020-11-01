Шалимов: «Футболисты ЦСКА играют в правильный футбол»

Экс-наставник «Ахмата» прокомментировал победу ЦСКА над «Ротором» в 13-м туре РПЛ .

Поменяв схему, ЦСКА поймал такую манеру игры, где они не устают владеть мячом, когда они получают удовольствие. А ты устаешь, когда мучаешься. Они в правильный футбол играют — комбинационно, в короткие-средние передачи. Поэтому меньше сил тратят. Ротации почти нет. А если и есть, то проводится грамотно. Всё нормально у ЦСКА .