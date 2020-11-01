Хацкевич: «В наших действиях было очень много брака»

Наставник «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о поражении от ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.
Хорошая игра, особенно первый тайм. Мы не отстаивались в обороне, создавали давление на ворота соперника. Исполнительное мастерство Дзагоева было на высоком уровне. Во втором тайме структурной игры со стороны обеих команд не было.
В наших действиях было очень много брака, мяч не доставлялся туда, куда нужно. Сказался опыт ЦСКА, они спокойно выиграли матч. На сегодняшний момент усилить команду, выйдя на замену, может один-два человека, всем остальным ребятам достаточно тяжело дается работа даже в общей группе. Сейчас у нас не все готовы, чтобы даже выйти на замену.