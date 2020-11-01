Хацкевич: «В наших действиях было очень много брака»

Наставник «Ротора» рассказал о поражении от ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ .

Хорошая игра, особенно первый тайм. Мы не отстаивались в обороне, создавали давление на ворота соперника. Исполнительное мастерство Дзагоева было на высоком уровне. Во втором тайме структурной игры со стороны обеих команд не было.