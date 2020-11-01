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Хацкевич: «В наших действиях было очень много брака»

01 ноября 2020, 20:21
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о поражении от ЦСКА в матче 13-го тура РПЛ.

Хорошая игра, особенно первый тайм. Мы не отстаивались в обороне, создавали давление на ворота соперника. Исполнительное мастерство Дзагоева было на высоком уровне. Во втором тайме структурной игры со стороны обеих команд не было.

В наших действиях было очень много брака, мяч не доставлялся туда, куда нужно. Сказался опыт ЦСКА, они спокойно выиграли матч. На сегодняшний момент усилить команду, выйдя на замену, может один-два человека, всем остальным ребятам достаточно тяжело дается работа даже в общей группе. Сейчас у нас не все готовы, чтобы даже выйти на замену.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
01 ноября в 21:57
Шансы не вылететь ещё есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 ноября в 21:22
Все по делу...
Homelander
Homelander
01 ноября в 20:35
эх как бы поставить на проигрыш Реала. Дело дивное.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 20:31
Нормально сыграли, всего 1 пропустили!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 ноября в 20:26
А это уже называется класс игроков!
sv_1969
sv_1969
01 ноября в 20:23
Побеждает тот, кто меньше ошибается
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 20:23
Понятны эмоции Хацкевича но уровень Ротора отстаёт от уровня армейцев.
sv_1969
sv_1969
01 ноября в 20:22
Это футбол...
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