Агент Гаича: «Адольфо должен играть в основе, учитывая статистику Чалова»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА , поддержал своего клиента, которого часто критикуют болельщики команды за низкую результативность.

Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гаича. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведённого ему времени.

Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы — с «Вольфсбергом» (1:1) в Лиге Европы. И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?!

Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот — с пенальти! Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.

Учитывая статистику вашего номера «9», Гаич должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня.