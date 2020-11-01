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Агент Гаича: «Адольфо должен играть в основе, учитывая статистику Чалова»

01 ноября 2020, 19:30

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гаича, поддержал своего клиента, которого часто критикуют болельщики команды за низкую результативность.

Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гаича. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведённого ему времени.

Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы — с «Вольфсбергом» (1:1) в Лиге Европы. И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?!

Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот — с пенальти! Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.

Учитывая статистику вашего номера «9», Гаич должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 00:22
Сейчас Чалов скорее исполняет ложную 9-ку, за счёт его передач и действий впереди, у нас и получается забивная полузащита и в частности Кучаев. Они с Чаловым очень хорошо друг друга чувствуют, Федя сейчас исполняет роль Бензима в Рела с Роналду. Жаль в ЦСКА нет своего Роналду, но зато есть свой Модрич )

З.Ы. В этом сезоне Федя начал прибавлять, не знаю или то что в основе постоянно играет Кучаев на него так влияет или конкуренция, но если в прошлом сезоне я был первым, кто предлагал отправить его в дубль набираться уверенности, то сейчас посадить Чалова на скамейку будет большой ошибкой. А Гаич пока выпадает из игры и смотрится слишком медленным на фоне всей остальной группы атаки.
Слайш
Слайш
вчера в 00:20
то что у агента Гаича бомбит - это понятно.. Но я как болельщик ЦСКА прекрасно вижу и понимаю, почему Чалову отдается приоритет. Не потому что он свой, а потому что больше полезных действий совершает на поле - он более умный и часто обостряет. А Гаич пока не адаптировался. Я очень жду его прогресса, для этого он должен использовать с умом отведенное время.. Пока что он слишком мало пользы приносит на поле. Надеюсь это изменится
Юрниекс1
Юрниекс1
01 ноября в 23:35
Сыроват Гаич..Спешить не надо все у него впереди. Но и выпускать понемногу,в каждой игре.А Федя перестал забивать,ассистировать стал. Думать стал больше. И этот еще раскроется.А вот опорник хороший..точно не помешает. Взрослый. Жесткий.
SHMEL
SHMEL ответ goaler (раскрыть)
01 ноября в 23:17
Уж поопытнее тебя точно.
edubokom
edubokom
01 ноября в 22:53
Придёт время и Гайч заиграет, и Федя забьёт. Цска лидер, но при этом команда сырая, то есть есть в чём прибавлять. Когда все будут здоровы, будем меньше пропускать. Ну и завершать надо получше. Гайч и Чалов это умеют. Вопрос в психологии и это поправимо
isamsn
isamsn
01 ноября в 22:41, ред.
Федя на поле всё время в позе легкоатлета, а КПД очень низкий. Видимо индивидуальной подготовкой занимается плохо. Весь расчёт на разовую удачу при касании мяча в виде удара по воротам или быстрый пас. А где индивидуальные действия во владении мячём, обыгрыш соперника. В его возрасте ещё рано быть наконечником типа Смолова. Тут нужно что то делать тренерскому составу пока не поздно. Ну а Гаичу конечно нужно хотя бы тайм давать играть.
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
01 ноября в 22:38, ред.
Гаич должен играть в паре с Чаловым, будет редкостно бездарный дуэт двух поленьев.
berda2003
berda2003
01 ноября в 22:05
Два бревна
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 ноября в 21:58
Это тренеру решать.
FORESTER5052
FORESTER5052
01 ноября в 21:27
Гайч даже за отведенные ему регулярные 20 минут производит впечатление игрока не умеющего играть в футбол- обвести не умеет,пасы все кривые,постоянно валится на поле(с его то комплекцией).И это после полугода простоя?Да он должен бегать как лось по кукурузе,а не еле ходить по полю.Совсем не похож на забивного нападающего.Шкурин,прилипший к лавке и то не хуже Гайча совсем за другие деньги.
nubom
nubom
01 ноября в 21:13
Гаич слабоват...
Zenit_84
Zenit_84
01 ноября в 21:12
Чалов слабоват
Legend 6
Legend 6 ответ oFANATo (раскрыть)
01 ноября в 21:08
Ну да)
CSKA2012
CSKA2012
01 ноября в 21:06
Федя воспитаник, а Гаич только приехал, да не Вагнер Лав, он еле ходит по полю)))
112910415
112910415
01 ноября в 21:01
тренеру виднее, как всегда
Санчо Панса
Санчо Панса
01 ноября в 20:49
Ой, ты просто не понимаешь, что Федя - воспитанник ЦСКА и у него российский паспорт, что тоже важно.
oFANATo
oFANATo ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
01 ноября в 20:46
Вот именно ротацию никто не отменял!
Трезвый повар
Трезвый повар
01 ноября в 20:44
Кто такой этот агент что бы критиковать Чалова? Гаич с агентом прекрасно знали в какую команду идут и какая в ней конкуренция. Пусть Гаич доказывает на поле в отведённые минуты что он лучше и тогда будет играть в основе
goaler
goaler ответ SHMEL (раскрыть)
01 ноября в 20:43
Уще один великий наблюдатель. Атас
prinzЫп
prinzЫп
01 ноября в 20:42
1. Чалову доверяет Ганчаренко, потому что тот если даже и не забивает, то делает огромный объем работы, прессингует, хорошо комбинирует с партнёрами, отдаёт голевые передачи.
2. Гайич забил в ЛЕ и это очень хорошо, но....он не делает того, что делает Федя. Только сегодня, за 10-12 минут отведённые ему в конце матча, он не отдал ни одного точного паса, только заваливался и падал в борьбе и без борьбы раз 5.
3. Адольфо получает зарплату в 5 раза больше Феди, так что.......с него и спрос такой. В ЦСКА не любят платить деньги, чтобы потом футболист ходил и гулял по полю....
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
01 ноября в 20:36
Никто не знает что там внутри, но почему не поставить Гайча на остриё, а Федя в подыгрыше вместо Сигурдсона или Кучаева. Но мне кажется экономили силы на ЛЕ
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
01 ноября в 20:30
согласен с Ротором то самый прекрасный вариант выпустить с первых минут
zooveterinar
zooveterinar ответ cska vperiod (раскрыть)
01 ноября в 20:18
И боготворить судьбу, что выпустили на поле!!!
zooveterinar
zooveterinar
01 ноября в 20:16
Мне как бы всеравно Гаич, Чалов, а вот Динамо загребанное хорь ватцкое надо было обыгрывать!!!
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 20:15
Учитывая, что за Гаича отдали сумасшедшие деньги по нашим меркам то он должен за те минуты, которые ему отводят забивать.
oFANATo
oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
01 ноября в 20:13
И что? Другая телега выйдет на первое место?)))
Legend 6
Legend 6 ответ oFANATo (раскрыть)
01 ноября в 20:10
Да это временное явление у ЦСКА)
oFANATo
oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
01 ноября в 20:07
Если ЦСКА на первом месте по твоему разумению телега, то что можно сказать о других, кто ниже ЦСКА?
oFANATo
oFANATo ответ Legend 6 (раскрыть)
01 ноября в 20:06
Чалов голевые раздает и в комбинациях всей атаки участвует хорошо.
oFANATo
oFANATo
01 ноября в 20:05
Будет чаще играть быстрее наберет форму
В Аргентине из за пандемии пол года не играл
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