Агент Гаича: «Адольфо должен играть в основе, учитывая статистику Чалова»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гаича, поддержал своего клиента, которого часто критикуют болельщики команды за низкую результативность.
Я не понимаю людей, которые из матча в матч критикуют Гаича. Не считаю, что Адольфо играет плохо, учитывая количество отведённого ему времени.
Он вышел с первых минут лишь раз за последние месяцы — с «Вольфсбергом» (1:1) в Лиге Европы. И что, Гайч сыграл плохо, забив уже на пятой минуте?!
Поразительно, но в этот же момент в основном составе играет Чалов, у которого чуть ли не в 15 матчах в старте один гол. И тот — с пенальти! Но почему-то болельщики ЦСКА относятся к нему по-другому и не обращают внимания на его игру и низкую результативность.
Учитывая статистику вашего номера «9», Гаич должен играть в основе и забивать голы уже с завтрашнего дня.
З.Ы. В этом сезоне Федя начал прибавлять, не знаю или то что в основе постоянно играет Кучаев на него так влияет или конкуренция, но если в прошлом сезоне я был первым, кто предлагал отправить его в дубль набираться уверенности, то сейчас посадить Чалова на скамейку будет большой ошибкой. А Гаич пока выпадает из игры и смотрится слишком медленным на фоне всей остальной группы атаки.
З.Ы. В этом сезоне Федя начал прибавлять, не знаю или то что в основе постоянно играет Кучаев на него так влияет или конкуренция, но если в прошлом сезоне я был первым, кто предлагал отправить его в дубль набираться уверенности, то сейчас посадить Чалова на скамейку будет большой ошибкой. А Гаич пока выпадает из игры и смотрится слишком медленным на фоне всей остальной группы атаки.
2. Гайич забил в ЛЕ и это очень хорошо, но....он не делает того, что делает Федя. Только сегодня, за 10-12 минут отведённые ему в конце матча, он не отдал ни одного точного паса, только заваливался и падал в борьбе и без борьбы раз 5.
3. Адольфо получает зарплату в 5 раза больше Феди, так что.......с него и спрос такой. В ЦСКА не любят платить деньги, чтобы потом футболист ходил и гулял по полю....
2. Гайич забил в ЛЕ и это очень хорошо, но....он не делает того, что делает Федя. Только сегодня, за 10-12 минут отведённые ему в конце матча, он не отдал ни одного точного паса, только заваливался и падал в борьбе и без борьбы раз 5.
3. Адольфо получает зарплату в 5 раза больше Феди, так что.......с него и спрос такой. В ЦСКА не любят платить деньги, чтобы потом футболист ходил и гулял по полю....
В Аргентине из за пандемии пол года не играл
В Аргентине из за пандемии пол года не играл