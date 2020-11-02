Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова

Между фанатами ЦСКА и старшим тренером команды Сергеем Овчинниковым разгорелся конфликт.
Это произошло в волгоградском аэропорту после матча с «Ротором». Тренер пытался разобраться с людьми, выкрикивавшими ему оскорбления, но его остановили.
Источник утверждает, что болельщики ЦСКА провоцируют Овчинникова из-за высказываний, которые позволял себе бывший голкипер в адрес ЦСКА, будучи футболистом.
Тебе и в страшном сне не приснится
Тебе и в страшном сне не приснится
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А чего не написали, что это был один человек за которого потом перед Сергеем извинились со словами "в семье не без урода"?
P.S. Забавно, что свиньи тут как тут. Давно перестали своих 69сосить? ))))
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А чего не написали, что это был один человек за которого потом перед Сергеем извинились со словами "в семье не без урода"?
P.S. Забавно, что свиньи тут как тут. Давно перестали своих 69сосить? ))))
Так что ищите желудь в своем глазу.
Так что ищите желудь в своем глазу.
Все знают, что ЦСКА, что Спартак, что Зенит - троица с гнильцом
Все знают, что ЦСКА, что Спартак, что Зенит - троица с гнильцом
А как же Онопко?
А как же Онопко?