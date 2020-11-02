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Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова

вчера, 17:25

Между фанатами ЦСКА и старшим тренером команды Сергеем Овчинниковым разгорелся конфликт.

Это произошло в волгоградском аэропорту после матча с «Ротором». Тренер пытался разобраться с людьми, выкрикивавшими ему оскорбления, но его остановили.

Источник утверждает, что болельщики ЦСКА провоцируют Овчинникова из-за высказываний, которые позволял себе бывший голкипер в адрес ЦСКА, будучи футболистом.

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Все комментарии
djo11
djo11
сегодня в 00:40
да овчинников это еще ничего, вот что делает на скамейке ЦСКА онопко вот это для меня большой вопрос!!! онопко в ЦСКА это оскорбление для болельщиков ЦСКА со стороны руководства клуба!!! сколько можно наблюдать это мясо в клубе!!! почему онопко не дадут пенка под зад, лично для меня большой вопрос!!!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
сегодня в 00:16
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Альфи (раскрыть)
    вчера в 21:31
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 21:28, ред.
        Мы не рабы
        Мы не рабы ответ brauning.86 (раскрыть)
        вчера в 21:18
        Да,вы любите целоваться.Это факт.
        Legend 6
        Legend 6 ответ Footbolista (раскрыть)
        вчера в 21:12
        Конечно...это ведь зашквар.
        протон1
        протон1
        вчера в 21:11
          Альфи
          Альфи
          вчера в 21:04
          А что он сделал то , что на него наехали болелы?
          denmig
          denmig
          вчера в 20:36
          Я тренер команды , ...ть!!!
          112910415
          112910415
          вчера в 20:18
          это лишнее
          brauning.86
          brauning.86 ответ Мы не рабы (раскрыть)
          вчера в 20:17
          Онопко столько шарфов за свою жизнь перецеловал
          Тебе и в страшном сне не приснится
          Василий Копатович
          Василий Копатович
          вчера в 20:17
          овчина пёс не знал что так судьба сложится. заигрывал со своими болелами паровозами. пусть теперь получает по заслугам!
          Альфи
          Альфи ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 19:47, ред.
          Уж вы бы помолчали, всю тарасовку на баррикады разобрали своими скандалами, давно ли ВАШ цирк погасил огни?
          Antikony
          Antikony
          вчера в 19:44
          Это не красит команду.
          Snake Plissken
          Snake Plissken
          вчера в 19:40
            Дед за ЦСКА
            Дед за ЦСКА
            вчера в 19:38
            Отморозки среди болельщиков есть ВО ВСЕХ клубах, что не удивительно, ибо, как говорит русская пословица :"Дураков не сеют, не пашут, а они сами растут". Такова жизнь, недовольные всегда будут)))).
            Strimmy
            Strimmy
            вчера в 19:27, ред.
              Vasya Oblomov
              Vasya Oblomov ответ makkie (раскрыть)
              вчера в 19:24
              оскорблять и критиковать разные вещи ты не сравнивай со спартаком
              Leha-ha50
              Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
              вчера в 19:19
              В ЦСКА всегда все спокойно. А фанаты - недоумки есть у всех . И уж не вам про семью разглагольствовать . Это сейчас вроде стихло, а еще недавно ни дня без скандалов не было. Все время какие то разборки, причем не только с фанатами , но и внутри клуба.
              Так что ищите желудь в своем глазу.
              Алексей Коротеев
              Алексей Коротеев ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
              вчера в 19:14
                Мы не рабы
                Мы не рабы ответ brauning.86 (раскрыть)
                вчера в 18:59
                Онопко шарф целовал красно-синий.
                Footbolista
                Footbolista
                вчера в 18:41
                Сложно представить что бы было, если бы в ЦСКА пришел работать тренер Лудогорца...
                Владимир_Спартак
                Владимир_Спартак
                вчера в 18:41
                Овчина , оооочень злая Овчина.....
                Loko57
                Loko57
                вчера в 18:35
                Если это так... То фанаты- 56ы. А Овчинникову надо не обращать на идиотов внимание. Такова жизнь публичной личности.
                Killofwrath
                Killofwrath
                вчера в 18:21
                  Ген Геныч
                  Ген Геныч ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
                  вчера в 18:20
                    ШМЕЛЬ-258
                    ШМЕЛЬ-258
                    вчера в 18:19
                    Это не фанаты, это недоумки малолетки.
                    brauning.86
                    brauning.86
                    вчера в 18:10
                    А че только Овчину?
                    А как же Онопко?
                    Footbolista
                    Footbolista ответ Legend 6 (раскрыть)
                    вчера в 18:09
                    Да уж...игры и счета забудутся...это останется надолго...
                    cska vperiod
                    cska vperiod
                    вчера в 18:09
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