Фанаты ЦСКА оскорбили Овчинникова

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вчера, 17:25

Между фанатами ЦСКА и старшим тренером команды разгорелся конфликт.

Это произошло в волгоградском аэропорту после матча с «Ротором». Тренер пытался разобраться с людьми, выкрикивавшими ему оскорбления, но его остановили.