Представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку Казанского о Тедеско

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сегодня, 23:01

Представители ютуб-канала «Коммент.Шоу» извинились за шутку, сказанную комментатором Денисом Казанским о главном тренере «Спартака» .

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске „Коммент.Шоу“ могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали цель оскорбить ни главного тренера „Спартака“, ни болельщиков клуба. И в связи с этим хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — написано в официальном аккаунте шоу в инстаграме.