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Представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку Казанского о Тедеско

сегодня, 23:01

Представители ютуб-канала «Коммент.Шоу» извинились за шутку, сказанную комментатором Денисом Казанским о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

Шутка звучала следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске „Коммент.Шоу“ могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали цель оскорбить ни главного тренера „Спартака“, ни болельщиков клуба. И в связи с этим хотим принести свои извинения Доменико Тедеско и пожелать ему здоровья и удачи», — написано в официальном аккаунте шоу в инстаграме.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 23:15
Наверное очканули)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:14
Заерзали проказники. Но слов из песни не выкинешь.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 23:10
Медведев извинялся за свою недалёкость и этим клоунам пришлось.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 23:10
Францию зачем то приплели...
Самая мощная организация в мире - это 56ы, у них везде свои люди...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 23:07
Это не шутка. Это, слово, за которое забанят.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:05, ред.
Стыд вашему каналу и выступлению вашего клуба в лч
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 23:04
этого хватит
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